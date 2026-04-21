SEMI：去年第4季全球電子系統設計產業營收54.7億美元、年增10.3%

SEMI國際半導體產業協會旗下電子系統設計聯盟（ESDA；ESD Alliance）日前公布最新電子設計市場報告（EDMD；Electronic Design Market Data Report）。報告指出，2025年第4季全球電子系統設計產業營收54.7億美元，年增10.3%，延續穩健成長走勢；最近4季相較前4季的移動平均值也成長10.1%。

電子系統設計聯盟（ESDA）為SEMI旗下技術社群之一，聚焦半導體設計產業，長期致力於促進設計生態系創新發展與跨供應鏈連結，彰顯設計在電子產業價值鏈中的關鍵地位。聯盟成員涵蓋EDA工具、半導體IP、IC／SoC設計、系統設計服務、以及相關支援電子系統設計流程的軟硬體與服務供應商。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，「2025年第4季電子設計自動化（EDA）產業持續展現強勁年增表現，其中電腦輔助工程（CAE）、印刷電路板（PCB）與多晶片模組（MCM）、半導體矽智財（SIP）及服務類別皆維持成長；若以區域來看，美洲、EMEA與亞太地區皆較去年同期上揚，同時美洲與亞太地區皆達雙位數增幅。」

從產品類別來看，SIP仍是成長最突出的項目，2025年第4季營收達20.8億美元，年增18.3%，4季移動平均值成長 17.4%。服務類別營收達2.3億美元，年增19.6%，4季移動平均值成長15.6%。CAE營收則達18.9億美元，年增5.0%，4季移動平均值成長5.6%；PCB與MCM營收為4.8億美元，年增1.8%，4季移動平均值成長4.5%。相較之下，IC實體設計與驗證類別（IC Physical Design and Verification）營收為7.8億美元，較去年同期下滑2.6%，4季移動平均值下滑5.1%。

依區域市場觀察，美洲仍為全球最大市場，2025年第4季採購金額達24.7億美元，年增13.9%，4季移動平均值成長10.6%；亞太地區達20.5億美元，年增11.3%，4季移動平均值成長12.6%，同樣維持雙位數成長。EMEA地區採購金額為6.8億美元，年增9.8%，4季移動平均值成長9.4%；日本則為2.6億美元，年減18.8%，4季移動平均值下滑7.4%。

此外，納入統計的企業於2025年第4季全球總聘僱人數達71,517人，較2024年同期增加13.8%，顯示整體產業規模仍持續擴大；不過，若與2025年第3季相比則減少2.3%。