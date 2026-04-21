酷必資訊攜手 LINE WORKS 打造企業「對話即工作入口」新模式

以「對話式工作入口」加速企業內部流程整合

隨著企業對行動辦公與數位轉型的需求進入深水區，專業軟體服務商酷必資訊（CoolBe）宣布推出 LINE WORKS 企業數位轉型解決方案。酷必此次方案旨在協助企業在導入 LINE WORKS 低門檻的通訊服務時，能進一步打破資訊孤島，透過強大的系統整合實力，將其從單純的聊天工具升級為企業專屬的「行動辦公門戶」。詳細方案資訊：https://bit.ly/3Q16Jwi

熟悉感與專業感兼具：LINE WORKS 的原生優勢

LINE WORKS 整合了聊天、通話、行事曆、佈告欄與檔案管理等完整辦公套件，不僅擁有與 LINE 一致的直覺介面，能大幅降低員工的學習門檻與轉型阻力，更具備企業級的資安與合規認證。這使企業在推動數位轉型時，能兼顧溝通效率與數據治理需求。

LINE WORKS 強大連接性示意圖。 酷必資訊／提供

從溝通到「行動門戶」，打破工具間的破碎化

然而，單純導入通訊平台並不等於轉型成功。酷必資訊指出，企業數位轉型真正的挑戰在於工具間的破碎化，導致員工需頻繁在多個 App 或網頁間切換。酷必透過彈性擴充 API 與 WOFF 技術，成功實現「對話即工作」模式：員工現在只需在熟悉的對話視窗內，即可即時存取 ERP 與 CRM 系統，將過去繁瑣的「人對人詢問」流程，全面轉化為高效的「人對系統查詢」。

相較於傳統需花費數月開發行動 App 的做法，酷必的解決方案讓企業無需額外開發成本，即可在短時間內建立專屬的行動門戶。酷必執行長邱睿宏表示，酷必的核心理念是讓每一則訊息都能產生實質的商業價值，讓對話介面成為具備回饋能力的智慧入口。

酷必專屬系統串接功能圖。 酷必資訊／提供

深耕高端產業，以精品級標準打造專屬服務

作為市場上少數長期服務高端精品與國際美妝品牌的供應商，酷必深刻理解頂級品牌對於細節、穩定性與安全性的嚴苛標準。這份實務洞察體現在顧問式的專屬服務中，協助企業將內部的管理流程與外部的會員經營場景進行一體化整合。

酷必資訊強調，未來將持續觀察企業在智慧化應用上的需求，並不排除結合 AI 技術，將對話介面進一步延伸為輔助決策的核心引擎，協助企業在變動的市場中精準佈局。