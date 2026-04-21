Chrome全新AI功能正式在台推出 三大功能助用戶提升效率

Google在官方部落格中宣布在台灣推出多項Chrome瀏覽器的最新AI功能，由最新模型Gemini 3.1 驅動，率先在電腦版與iOS的Chrome瀏覽器，強調與AI的即時互動，例如用戶在總結文章摘要或是創意靈感時，不須切換，透過分頁的Gemini圖示就可以和瀏覽器專屬助理對話。Android裝置的使用者使用Chrome瀏覽網頁或操作其他應用程式時，仍須長按電源鍵啟動Gemini。

Chrome導入Gemini的三大功能，包括不必切換分頁就能即時互動，可利用AI在Chrome 瀏覽器快速摘要冗長的網頁內容，或是執行指令。像是「幫我做一個期末考模擬考題」，或是回答「這份食譜要如何調整成純素版本？」等問題，且能整合先前瀏覽過的網頁資訊。以及只要在瀏覽器中連結常用的Google工具，像是Gmail、Google地圖、日曆或YouTube，Chrome能在找到資訊的當下，協助執行後續動作。例如打開側邊欄由Gemini幫忙擬稿，在確認內容並完成必要編輯後，就能點擊送出。

其次是可跨分頁協作提升效率，Chrome中的Gemini 能夠跨越多個開啟的分頁進行交叉比對，並將資訊統整在同一個畫面中。例如正在規畫行程，Chrome能彙整所有搜尋到的資料進行設計；或是跨網頁比較想購買的產品細節。

第三是內建Nano Banana 2模型，只要在側邊欄用文字描述想像中的畫面，Nano Banana 2可以直接調整圖片，不需要額外上傳檔案或開啟新分頁。例如在購買家具前，先在網頁上模擬擺放在家中的實際視覺效果。