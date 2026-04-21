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台達電市值一度衝破5兆 穩坐台股二哥

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源龍頭台達電（2308）昨（20）日在三大法人買超力挺下，早盤最高衝上1,980元，再寫新天價，市值突破5兆大關，是繼台積電（2330）之後，台灣第二家市值飛越5兆元的上市櫃企業，終場收1,900元，上漲60元，為收盤新高價，市值為4.9兆元，穩居台股市值第二大個股

台達電受惠產品組合轉佳、獲利提升，內外資紛紛上調獲利預估，外資更調升目標價至2,000元之上。

法人看好，台達電在AI電源升級浪潮中全面受惠，隨雲端服務供應商（CSP）加速導入HVDC電源架構，機櫃需求明顯提前且強於預期，加上AI電源關鍵零組件功率半導體報價大漲逾25%，推升產品均價（ASP）與毛利率同步上揚。

外資預期，隨機架電源升級趨勢加速，台達電在資料中心與AI基礎設施中的地位持續強化，帶動獲利優於預期，上調台達電今年每股純益預估至40元、明年升至59元。

台達電3月合併營收597.8億元，創新高，月增19.8%，年增37.6%，主要受惠AI電源及液冷散熱等資料中心驅動成長；首季合併營收1,593.53億元，為同期新高，季減1.4%，年增34%。

昨天三大法人買超台達電490張，累計4月以來，三大法人合計買超約1.16萬張，外資持股比率為64.6%。台達電昨天市值仍居台股第二，僅次於台積電。

台達電預計4月30日召開法說會，預計800VDC進展、產能布局等將是焦點。台達電董事長鄭平日前表示，這一、兩年產能吃緊，但仍夠用，現在是建置兩年後的產能，看的是2029年需求，寧願多備一些，也不要無法支應訂單，由於區域壁壘考量，目前考量的是原地擴建，或尋求新區域擴建。

個股 營收 台積電

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