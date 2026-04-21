新 Mac 延後發表 非蘋品牌動能同步放緩

蘋果傳出因記憶體供給告急，可能面臨Mac新機延後推出風險。業界觀察，非蘋筆電市場也面臨同樣問題，由於記憶體價格狂漲及供給短缺，今年全年筆電出貨將集中在上半年，下半年出貨動能開始放緩，牽動廣達、緯創及英業達PC代工供應鏈。

記憶體供給短缺、漲價風暴從去年下半年延燒至今，狀況依舊未能好轉，原先大舉斥資採購記憶體的蘋果，現在也可能面臨供應量不足，導致新世代機種推出時間延後的狀況。

觀察非蘋市場發展，業界指出，舉凡戴爾、惠普及聯想等國際品牌大廠早已對代工廠提前拉貨，主要就是避免終端客戶因售價提升，進而影響出貨動能。