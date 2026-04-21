聽新聞
0:00 / 0:00
新 Mac 延後發表 非蘋品牌動能同步放緩
蘋果傳出因記憶體供給告急，可能面臨Mac新機延後推出風險。業界觀察，非蘋筆電市場也面臨同樣問題，由於記憶體價格狂漲及供給短缺，今年全年筆電出貨將集中在上半年，下半年出貨動能開始放緩，牽動廣達、緯創及英業達PC代工供應鏈。
記憶體供給短缺、漲價風暴從去年下半年延燒至今，狀況依舊未能好轉，原先大舉斥資採購記憶體的蘋果，現在也可能面臨供應量不足，導致新世代機種推出時間延後的狀況。
觀察非蘋市場發展，業界指出，舉凡戴爾、惠普及聯想等國際品牌大廠早已對代工廠提前拉貨，主要就是避免終端客戶因售價提升，進而影響出貨動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。