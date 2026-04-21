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三星罷工倒數 全球供應添變數

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／台北報導

南韓記憶體巨頭三星勞資爭議持續升溫，罷工行動進入倒數計時。外電報導，三星工會將於本周四（23日）舉行大型集會，進一步凝聚內部共識並對外宣示訴求；若勞資雙方未能就薪資協議達成共識，工會將自5月21日起展開為期18天的罷工行動，為全球記憶體供應再次投下變數。

供應鏈指出，三星是全球DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭，在AI浪潮帶動下，更是高頻寬記憶體（HBM）關鍵供應商，其生產線動態，牽動整體市場敏感神經。

市場關注焦點在於，一旦三星員工罷工行動落實，恐對位於平澤的核心半導體產線造成干擾，先前工會人士即曾透露，極端情況下產出可能受影響達一定程度，若供應出現波動，將進一步放大當前記憶體供給偏緊的壓力。

業界分析，此次事件之所以備受矚目，關鍵在於發生時點正值產業結構轉換，因為在AI伺服器需求持續升溫之下，三大原廠產能大舉轉向HBM與DDR5等高階產品，導致DDR4與利基型DRAM供給收斂，市場已呈現「高階吃緊、成熟偏緊」的格局。在上述背景下，任何供給端擾動都可能被放大解讀，進而牽動價格與備貨策略。

從需求面觀察，國際大廠近期財測已多次釋出正向訊號，顯示記憶體與儲存需求仍在加速擴張，市場對供給穩定度更加敏感。即便三星罷工最終未全面展開，相關風險足以影響市場預期。

DDR5 工會 南韓

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