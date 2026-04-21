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鴻海集團布局 CPO 邁大步 旗下工業富聯全光交換機今年將出貨上萬台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海集團CPO布局邁大步。 路透
鴻海集團CPO布局邁大步。 路透

鴻海（2317）集團CPO布局邁大步，旗下工業富聯FII）宣布，已開始生產CPO全光交換機樣機，今年將出貨上萬台，800G以上交換機也持續放量中，領先代工同業，看好相關產品毛利高，將為整體獲利帶來「結構性改變」，且GB200、GB300出貨順暢，下一代Vera Rubin平台產品已完成生產準備。

隨著CPO布局同步到位，法人看好，鴻海集團在AI伺服器的「一條龍優勢」將更顯著，搭配當紅的光通訊產品協同出貨，助攻毛利率走揚。

工業富聯強調，AI伺服器業務中，GB200、GB300出貨順暢，下一代產品已完成生產整備。

工業富聯表示，為支撐進一步的AI算力增長需求，AI基建正發生四個關鍵性的技術變化，其中之一，就是CPO全光交換機。因為隨著AI集群規模不斷擴張，資料傳輸的速度與功耗都至關重要，CPO技術的導入可以大幅提升傳輸效率，同時降低能耗，是未來高階AI服務器重要的技術方向。

工業富聯指出，該公司在CPO全光交換機研發設計與製程上已投入大量資源，並與主要客戶陸續進行產品開發與樣品試產，而CPO發展已是必然趨勢，2026年也將是數據中心光通訊發展的重要轉折性一年。

工業富聯CPO全光交換機已於今年第1季進行樣機出貨，第3季進入量產出貨階段。「今年整體CPO交換機的出貨將達萬台，CPO元年正式啟動。」

工業富聯強調，CPO作為高技術壁壘的新一代互聯方案，研發、設計、製程與集成門檻都比之前高出非常多，「目前我們在CPO領域已取得先發優勢。」

工業富聯表示，新品毛利率預計大幅提升，已經超越此前400G、800G交換機的產品。此外，公司將進一步拓展業務布局至相關零組件生產，獲利邊際有望進一步提升。隨著CPO市場空間逐步打開，這一部分高毛利業務占比得以提升，也將為公司整體盈利質量帶來「結構性改變」。

根據摩根士丹利最近發表研究報告，全球Scale out CPO交換機出貨量將從2026年預估出貨2.3萬台，呈現高速增長趨勢。

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FII 工業富聯 CPO

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