記憶體缺貨比預期嚴重…蘋果新Mac延後發表 台積、廣達等受影響

彭博報導，考量記憶體市場供應不足，蘋果可能延後下一波重要的Mac產品升級，包括原定今夏推出的高階專業桌上型電腦M5 Mac Studio將延後發表，原預期今年底推出、配備觸控螢幕的OLED版MacBook Pro筆電也可能遞延至明年上市。

這凸顯這波記憶體缺貨漲價潮比預期更嚴重，隨蘋果新款Mac恐遞延，牽動台積電（2330）、廣達（2382）、精元（2387）、台達電（2308）等供應鏈筆電相關業務出貨。

儘管蘋果在全球DRAM和固態硬碟（SSD）短缺問題上的表現比多數公司更穩健，但仍然調漲部分產品價格，並停止銷售特定Mac的配置。根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）最新報導，這波短缺將導致幾款重要新Mac延後推出。

葛曼指出，蘋果長期以來一直在開發搭載高階晶片的新款Mac Studio，做為去年搭載M4 Max與M3 Ultra晶片機型的後繼產品。該公司原本規劃在年中推出新的高階桌機，但由於記憶體短缺，已讓當前必須搭載大量記憶體的機型延後數個月出貨，新款Mac Studio也可能被延後。蘋果內部普遍認為，新機可能要等到10月才會出貨。

葛曼指出，配備觸控螢幕的MacBook Pro筆電原定在2026年底至2027年推出，但在記憶體短缺，以及轉向採用M6晶片的影響下，發表時間可能落在時程的較後段。這代表這款筆電可能延至明年才會上市。

專門追蹤蘋果動向的AppleInsider網站分析，蘋果延後發表產品，主要為了避免無法滿足市場需求。不過，將產品時程往後推幾個月，並不一定代表蘋果預期短缺問題會很快緩解。蘋果同時間也可能正囤積預估所需的零組件。

業界認為，蘋果延後推出Mac相關新機上市，除了記憶體影響供給緊張問題之外，亦有可能先為下半年即將上市的iPhone 18系列，以及首款折疊iPhone提前準備記憶體庫存量，以利後續新款iPhone上市供貨充足。