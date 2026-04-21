三星LPDDR4停產…報價持續上衝 台廠迎轉單

韓媒報導，三星已正式通知客戶，即日起停止生產LPDDR4／4X（低功耗DDR4／4X）行動記憶體，僅陸續交貨先前下訂訂單，不再接受任何新增或追加採購單。業界預期，三星退場將導致報價持續上衝，南亞科（2408）、華邦（2344）迎來轉單效益，持續大咬漲價紅利。

從產業地位來看，三星在2025年第4季重奪全球DRAM市場霸主地位，市占率約36%至36.6%，並且長期在DDR4及LPDDR4世代具備關鍵供應地位，停供後將使得市場供給銳減，影響不容小覷。

業界認為，三星上述行動記憶體停供，將使得市場供給更為吃緊，在終端客戶持續掃貨下，原本就已驚人的漲勢更難停下來，甚至還會一路上衝。

業界分析，在AI與高效能運算（HPC）需求推升下，記憶體產業景氣回溫，原本利潤偏低的成熟製程產品，已難以符合大廠資源配置邏輯，三星因此加速將產能轉向LPDDR5/5X，乃至更先進規格，以追求更高毛利。三星退市後，南亞科、華邦將躍居LPDDR4與LPDDR4X主力供應商，不僅更具備產業話語權，也將繼續大咬漲價紅利，助力獲利續攻。

在供給快速收斂之際，價格上漲趨勢已浮現，業界正向看待LPDDR4X報價自去年低點以來已大幅回升，隨著三星退出市場，供應缺口擴大，後續報價仍具續漲空間，並可能進一步外溢至消費電子與車用市場，帶動整體記憶體價格走勢。

南亞科與華邦將是三星退場帶來的轉單效應主要受惠廠。南亞科在DDR4領域具備穩定產出能力，產品線涵蓋PC與部分行動應用，可望承接原由三星釋出的訂單；華邦則在利基型DRAM與特殊應用市場深耕多年，在車用與工控領域具備優勢，同樣有機會擴大市占。

南亞科先前曾說，預期本季漲幅將達「數十個百分點」，公司積極優化終端應用結構，降低對一般消費性產品的依賴，目前雲端伺服器與PC占營收20%至25%，網通通訊15%至20%，固態硬碟（SSD）與工控領域各10%，其中，SSD占比預計將持續上升。

華邦方面，公司評估當前DDR4供給缺口仍相當大，且SLC NAND晶片缺口更明顯，價格漲幅可能高於DRAM；記憶體需求仍由AI相關應用支撐，惟非AI需求則相對溫和，產業結構分化明顯。

三星原規劃2025年底前逐步停產1z奈米製程的DDR4，但因當時需求強勁，三星因而延後退市時間，如今相關品項正式劃下句點。

三星此次停供節奏較預估的更為急促，一方面反映成熟製程報酬率持續下滑，另一方面亦與中國大陸記憶體廠商崛起有關，因為近年中國業者透過價格優勢切入LPDDR4/4X市場，對既有供應商形成壓力，迫使國際大廠提前收縮戰線，轉向技術門檻與獲利能力更高的產品線。