AES 獨董 找上貿聯梁華哲

新普集團旗下電池模組股王AES-KY（6781）今年同步啟動董事會改選，值得留意的是，AES新一屆獨董提名貿聯-KY董事長梁華哲，業界解讀，AES找上梁華哲，應是看上其多年來在國際市場併購經驗，希望借重他的經驗，加速AES海外布局。

AES將於5月28日召開股東會，全面改選新一屆董事會，總計七席董事，包含三席董事四席獨董。依據公司提名名單，續任的董事包含董事長宋福祥、總經理宋維哲及獨董薛彬彬。

在新增人選方面，董事提名現任新普董事陳泰明，獨董亦找來現任新普董事王震緯及林丕容，而本次董事會改選最大亮點，則是提名貿聯梁華哲擔任AES獨董。

AES目前董事會成員包含董事宋福祥、宋維哲、鄭敦謙，獨董則有薛彬彬、楊政憲、吳惠瑜及高誌廷。業界人士分析，AES找上梁華哲，應是看上其多年來在國際市場併購經驗，希望借重他的經驗，加速AES海外布局。

展望2026年，AES預期，隨著大形雲端服務供應商資料中心資本支出需求持續強勁，BBU應用將延續，對相關業務持續樂觀看待。