大立光留才 首發限制股

大立光（3008）昨（20）日召開董事會，決議首度發行「限制員工權利新股」，預計發行700張，估計可能費用化金額約18.23億元，暫估對今年每股盈餘（EPS）稀釋約4.46元，以期吸引及留任公司所需專業人才，提高向心力。

此外，公司同時公告斥資15.44億元取得廠務工程及設備，主要因應新廠無塵室所需，交易相對人為洋基工程股份有限公司。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，主要生產基地均在台中，近年大立光積極在台中擴產，疫情前在台中購進的南屯、西屯區共三筆土地陸續開發，因應產能持續擴充，需才孔急，累計大立光目前在台中共有十座廠房，另有一座租賃，大立光已連兩年資本支出逾百億大關，去年資本支出逾120億元，創歷史新高，除了下半年可變光圈鏡頭將量產外，大立光亦積極推進CPO布局，也讓大立光將資源聚焦CPO。

針對首度發行限制員工權利新股，大立光估計，目前在外流通股數為1.3億股，130,798,197股，預估發行限制員工權利新股占已發行股份總數約0.54%，以4月17日收盤價2,605元計算，於全數達成既得條件之情況下，可能費用化總金額為18.23億元。暫估對2026年至2031年每股盈餘稀釋分別約4.46元、4.40元、2.61元、1.53元、0.77元及0.17元。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，4月拉貨動能比3月差、5月比4月低，目前6月還看不到，但相較於去年同期，4、5月表現好一些。他進一步表示，雖然現在產能利用率沒有去年第4季滿，「但還是滿緊的」。