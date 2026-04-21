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新普集團傳承 第二代接班 董座宋福祥兒子宋維哲獲提名

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
AES-KY總經理宋維哲。聯合報系資料照
AES-KY總經理宋維哲。聯合報系資料照

電池模組龍頭新普集團啟動接班，新一屆董事會改選，公司正式提名董事長宋福祥兒子、AES-KY（6781）總經理宋維哲進入新普新一屆董事會，據悉，宋維哲本次雖會進入新普擔任董事，但公司董事長、總經理職位仍由宋福祥續任。

新普將於5月29日舉行股東會，全面改選董事會，新一屆董事會公司共提名七席，包含三席董事、四席獨董，席次數量未變。其中，續任董事提名人選包含宋福祥及寶鑫國際代表一名，獨董方面則有邱冠勳、瞿志豪留任。從新增人選來看，宋維哲將首次進入新普董事會擔任董事，獨董則有安大資本董事長高誌廷、前國際商會替代性爭議解決國際中心常設委員會委員陳希佳。

新普目前董事會成員包含宋福祥、寶鑫國際代表人吳易座、陳泰明，獨董方面則有王震緯、林丕容、邱冠勳及瞿志豪，其中，陳泰明、王震緯、林丕容未在新一屆董事會提名名單中。

據了解，本次宋維哲進入新普董事會，確實是公司為接班做準備，不過，僅擔任董事一職，新普董事長、總經理職位仍將由宋福祥續任。宋維哲在執掌AES總經理前，曾在聯電、連威磊晶科技歷練，隨後進入新普集團擔任董事長特助。

業界人士觀察，新普於2021年上市的子公司AES，就由宋維哲擔任總經理至今，當時市場就盛傳，新普集團已開始布局接班。如今，AES上市已滿五年，在宋維哲帶領下，AES是唯一一家千元股價的電池模組廠，且近年營運表現優良，宋維哲經營實力有目共睹。

在營運方面，以新普IT本業來看，目前NB仍是最大營收貢獻，其次依序為智慧手機、平板。

新普 聯電 AES-KY

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