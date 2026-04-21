監視器、筆電面板產品 不同調

受到記憶體及CPU等零組件成本上漲影響，集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓表示，監視器和筆記型電腦用的中小尺寸面板4月下旬報價，呈兩極化的不同調走勢。目前看來，監視器用面板漲勢確立；但NB面板價格仍可望持平。

范博毓指出，顯示器面板需求維持穩定，但各零組件因應成本上漲壓力，欲調漲價格。面板廠面對成本上漲壓力浮現，希望同步放大顯示器面板價格漲幅，來抵銷部分零組件成本漲價壓力。

集邦預估4月的Open Cell面板中，23.8吋FHD IPS預計上漲0.4至0.5美元，27吋FHD IPS上漲0.3美元。面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS上漲0.2美元。

另外，由於高階產品相關IC報價漲勢凌厲，面板廠熟有意調漲面板價格，但實際漲價與否，仍須看與品牌議價狀況。

范博毓說，NB品牌客戶在首季底前針對筆電面板已大量提前備貨，如今上游端包括記憶體與CPU供貨吃緊與漲價已形成雙重壓力，對品牌正常供貨帶來衝擊。致品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險。

范博毓示警指出，零組件漲價與缺貨可能導致筆電面板需求在第2季出現下滑風險，不排除第2季筆電面板出貨將季減5%。