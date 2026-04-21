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TV 面板價連四漲 雙虎吃補 看好上半年市況優於預期

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
集邦科技昨（20）日發布4月下旬面板報價預測，65吋以上的大尺寸電視面板價格續漲。聯合報系資料照
集邦科技昨（20）日發布4月下旬面板報價預測，65吋以上的大尺寸電視面板價格續漲。聯合報系資料照

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布4月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，中國電視品牌客戶需求旺，推升65吋以上的大尺寸電視面板價格續漲。隨著大尺寸電視面板價格今年以來已連四個月上漲，雙虎群創（3481）、友達董座則是一致看好2026年上半年面板市況優於預期。

群創董事長洪進揚日前表示，中東戰爭及記憶體缺貨等，讓客戶積極拉貨備庫存，今年上半年訂單「的確比想像中好」。友達董事長彭双浪看2026年景氣則直言：「不如年初樂觀，但也不那麼悲觀」，但是「目前為止還不錯」。

洪進揚指出，由於戰爭、通膨疑慮升溫，加上記憶體等關鍵材料漲價，品牌客戶紛紛提前備貨，以降低未來成本不確定性。筆電、手機等產品因價格敏感度高，受到上游材料漲價衝擊較大；電視與顯示器受成本影響程度相對小。他說，今年上半年訂單的確比預期好，但下半年市場能見度仍偏低，將依客戶需求動態調整產銷策略。

群創總經理楊弘文表示，去年起積極尋找新材料供應商，有效降低成本上升衝擊。並優化產品組合，提高工控、車用及特殊顯示器等應用等利基型產品比重。群創對今上半年毛利率改善有信心。

彭双浪指出，今年第1季記憶體缺貨、現在連CPU都缺了，對消費性電子產品影響較大。電視產品因為有世足賽等運動賽事拉動，加上零組件缺貨，讓客戶拉貨較為積極。最大不確定因素還是中東戰事「一天三變」，難以常理判斷。若戰事導致能源價格居高不下，恐進一步推升通膨壓力，衝擊整體經濟及終端需求。

范博毓表示，雖然有部分品牌4月開始修正需求，但中國品牌客戶仍維持電視面板需求不墜，尤其是大尺寸面板市場。由於中小尺寸電視面板在記憶體漲價衝擊下，成本調節的緩衝空間不足，導致需求動能放緩，面板廠在面板價格態度上傾向更積極反映成本上升，但實際上僅有大尺寸電視面板價格有機會維持漲價動能。

集邦科技預估4月電視面板各尺寸價格趨勢，32吋至55吋的價格均轉為持平；65吋預估調漲2美元，75吋則上漲1美元。

董事長 科技 通膨

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