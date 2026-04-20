毅嘉獲美系客戶包產能 搶攻光通訊商機

機構件暨軟硬板廠毅嘉（2402）業務傳捷報，目前已順利取得二家美系光通訊大客戶訂單，其中一家客戶更直接包下毅嘉位於馬來西亞新廠的產能，並將於下半年起量產出貨，挹注貢獻業績。

針對最新業務動態，毅嘉20日證實，公司確實正在積極切入光通訊應用市場，並已取得大客戶訂單，但不便對外透露客戶訊息，預料未來公司的光通訊產品營收比重有望持續擴大。

據悉，毅嘉的二家美系光通訊客戶均為市場大咖，其中某客戶還包下毅嘉的馬來西亞新廠產能，顯示訂單能見度不僅相當高，且需求也非常強勁。法人預估，毅嘉新產能開出後，光通訊產品在明年營收比重將達到雙位數，未來幾年訂單規模則有4至5倍的成長力道。

毅嘉表示，馬來西亞新廠投資主要聚焦於光通訊相關PCBA與PCB的生產製造，為公司布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，預期該新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，公司整體淨利率將有進一步的改善空間，而全年度的營運獲利也仍然將呈現年增的成長趨勢。

毅嘉馬來西亞一期新廠占地面積約30,000平方米，共四層樓，總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，預計將可為當地創造超過1,000個就業機會。

法人預估，毅嘉受惠光通訊新產能開出、散熱模組切入AI資料中心領域、車用模組每年雙位數穩健成長以及機器人、無人機新型科技產品等四方面貢獻，今年營運有望逐季向上，而明年因新產能完全開出，估業績表現將比今年更好，後市展望樂觀。

毅嘉成立於1983年，早期以生產手機按鍵為主，2000年跨足軟板製造領域，目前以機構件整合、軟板與軟硬結合板為主要業務，去年車用營收比重約六成，穿戴設備約9%，遊戲約8%，手機占4%，光通訊約3%，其他消費性產品約12%，其他產品別約4%。