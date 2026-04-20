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台股飆高 近1月台股ETF十大悍將報酬率18%起

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數近日攻上37,000點之上的歷史新高，也帶動台股ETF股價飆漲，根據統計，近一月績效前十強之台股ETF報酬率皆逾18%，皆為加權指數1倍以上，績效前三強更皆大漲逾25%，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）是唯一近一月大漲逾26%，榮登近一月台股主被動式ETF績效王。

根據台新投信官網顯示，台新台灣優勢成長主動式ETF前十大成分股為：台積電（2330）、台燿（6274）、旺矽（6223）、奇鋐（3017）、貿聯（3665）、雍智科技（6683）、創意（3443）、致茂（2360）、台光電（2383）、台達電（2308），皆是今年來的強勢股，尤其更是近一月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升台新臺灣優勢成長主動式ETF基金創下亮眼的績效表現。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，整體而言，戰事發展與油價表現等消息面將持續影響全球股市，在上述變數未消除前，預期台股將呈現大幅震盪的格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊，建議利用短線的急跌分批逢低布局。操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情，看好成長趨勢向上的產業，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美伊戰爭 台新 基金

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