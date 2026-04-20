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施耐德旗下 Motivair 發表全新 CDU 鎖定 AI 工廠與 HPC 液冷散熱商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
施耐德電機旗下Motivair發表全新CDU系列，針對HPC、AI工廠及資料中心環境，提升系統擴充彈性與整體運作效。業者提供
施耐德電機旗下Motivair發表全新CDU系列，針對HPC、AI工廠及資料中心環境，提升系統擴充彈性與整體運作效。業者提供

法商施耐德電機（Schneider Electric）旗下液冷技術品牌Motivair，20日發表全新冷卻液分配單元CDU系列，針對AI工廠與高效能運算HPC工作負載持續攀升的散熱挑戰，首度推出針對白區外基礎設施通道環境優化設計的機種，為資料中心營運商帶來更高的布署彈性與系統整合能力。

隨著生成式AI與大語言模型對算力需求飆升，傳統氣冷已難以負荷日益增長的機櫃密度，液冷技術正成為資料中心的核心標配。

Motivair此次發布的MCDU-45與MCDU-55，是施耐德電機併購Motivair後推出的首波整合產品，強調在有限的空間內兼顧機身精巧與高效冷卻，並能強化冰水系統的整合效益，進一步優化PUE表現與整體營運成本。

針對液冷技術的發展趨勢，施耐德電機製冷業務高級副總裁Andrew Bradner表示，對資料中心液冷設施而言，彈性至關重要，營運商需要更完整且多元的端對端解決方案。

他認為全新CDU不僅可依不同加速運算規模採取不同部署策略，更結合Motivair多年專業冷卻經驗，能確保系統具備優異效能、可靠性與未來擴充能力。

Motivair執行長Rich Whitmore也分享看法，他提到Motivair在先進液冷領域累積了豐富實績，新產品將協助資料中心營運商在AI浪潮下，更有信心地規劃與部署基礎設施。

他進一步指出，結合施耐德電機的全球布局與能源管理專業，公司致力於提供能靈活對應各類HPC與AI部署場景的次世代冷卻技術，確保系統在關鍵時刻展現穩定性、效能與長期擴充能力。

業界分析，隨著AI應用從雲端擴張至邊緣運算，高效能散熱解決方案已成為資料中心在能源管理轉型中的核心競爭力。Motivair CDU系列以高效率與可擴展設計為核心，預計將帶動AI伺服器供應鏈在液冷架構上的標準化進程，並協助企業在運算密度提升的情況下，維持系統的營運韌性。

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