新思科技助攻NASA阿提米絲(Artemis)登月計畫

NASA宣布選擇新思科技與EMA公司來驗證太空衣與月球環境的相容性。這項作業將促進新思科技對於未來阿提米絲登月計畫任務的支援層面，並包括與Bentley Systems公司旗下的Cesium公司以及NASA位於克里夫蘭市的格倫研究中心(Glenn Research Center)的持續合作，以便使用數位孿生技術來確認行動網路系統在月球表面的效能。

EMA公司與新思科技的合作，是聚焦在降低來自月壤交互作用的電化摩擦以及來自太空電漿環境的靜電放電（ESD），對太空載具外活動（EVA）系統、特別是太空衣所產生的風險。分析結構複雜的多層式阿提米絲登月計畫太空衣在月球上可能經歷的充電電量變化，對於在月球表面上的持續作業是關鍵考量點，原因是ESD事件可能損壞通訊與維持生命所需之關鍵電子系統。

根據規劃好的作業方式，EMA公司與新思科技將使用電磁充放電軟體模擬工具Ansys Charge Plus™，來開發基於物理學的分析工作流程，以便評估在相關月球電漿情況下的太空衣材質、多層式堆疊與太空衣的各種功能。Charge Plus是目前唯一有能力以全3D方式計算這類型太空充電問題的商業軟體，原因是它能建模決定複雜多材質系統之電漿互動、月表充電、電荷傳輸與ESD的耦合物理現象。

這些模擬作業同時搭配在EMA公司於美國麻薩諸塞州皮茨菲爾德市(Pittsfield, Mass.,)的太空環境暨輻射效應（SERE）實驗室中，所進行的測試與確認作業；該實驗室是全球少數能在地球表面複製太空電漿環境關鍵面向的設施。此一整合式的模擬與測試工作流程，讓團隊得以識別充電的驅動因素、評估設計的取捨，並專注在對太空人的安全與任務成敗最為關鍵的確認項目。

EMA公司技術長Justin McKennon表示：「在NASA持續為阿提米絲登月計畫推進EVA就緒程度的同時，我們很榮幸能支援NASA的詹森太空中心。」他指出：「我們搭配使用經測試實證的數據與模擬工作流程，可以幫忙辨識出最糟情況下的充電狀況、評估材質的堆疊，並鎖定最重要的確認項目。」

除了太空衣的確認，Cesium公司也把3D空間及符合現實情況的月球地形數據，整合進入新思科技的數位任務工程(digital mission engineering)環境，並使用安矽思的 RF Channel Modeler™軟體分析射頻（RF） 訊號的傳播效能。而安矽思的Ansys HFSS™模擬軟體同時也包括在技術組合中，以便為安裝在太空衣與探測車上的高傳真天線，提供有關月球表面端對端連接性的洞見。