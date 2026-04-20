Cadence與NVIDIA擴大合作 為AI與加速運算時代重塑工程設計

自動化設計大廠益華電腦（Cadence ）在CadenceLIVE Silicon Valley 2026大會宣布與NVIDIA擴大合作夥伴關係，旨在提供涵蓋代理 AI（agentic AI）、物理模擬與數位孿生的加速解決方案，釋放前所未有的生產力並加速半導，體設計、物理AI系統及超大規模AI工廠的新世代工程設計流程。

透過結合 Cadence 在代理 AI 驅動設計、EDA以及系統設計分析領域的領導地位，與 NVIDIA CUDA-X、AI 物理及工業數位孿生解決方案Omniverse的函式庫，二間公司正重新定義三大關鍵設計領域的工程生產力——以「代理速度」 (agent speed) 加速創新。

Cadence 總裁暨執行長 Anirudh Devgan 表示，「代理AI 與數位孿生正在重塑工程格局——從半導體設計到超大規模的 AI 系統，」我們與 NVIDIA 的深化合作，加速了「設計」與「物理實現」的融合，將 Cadence AgentStack、物理 AI 堆疊 (Physical AI Stack) 以及 AI 工廠數位孿生，與 NVIDIA 在加速運算領域的突破性技術相結合，在模擬與系統開發中提供前所未有的速度、準確性與可靠度。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「我們正處於運算能力的轉捩點——CUDA 加速運算與人工智慧正在重塑工程流程」。他強調，透過先行建構全真數位孿生 (full-fidelity digital twins)，我們史上第一次能在數位世界中進行創新，並以空前的速度與規模進行探索、測試及優化構想。NVIDIA 與 Cadence 正攜手落實此一願景，共同革新工程師設計、建造以及運作世界的方式。

Cadence 與 NVIDIA 正利用 NVIDIA CUDA-X、AI 物理、Omniverse 函式庫以及由 NVIDIA AI 基礎架構驅動的 Cadence® Millennium™ M2000 超級電腦，加速 Cadence EDA 與系統設計分析 (SDA) 解決方案。作為此次擴大合作的一部分，Cadence 將加速其廣泛的基礎求解器 (principled solvers)，並借助 AI 物理模型提供高達 100 倍加速的工程流程。

包括 Ascendence、阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory)、本田研發中心 (Honda R&D)、三星、SK 海力士在內的 Cadence EDA 及 SDA 客戶與合作夥伴，皆已使用由 NVIDIA 加速的 Cadence 解決方案，將加速產品更快地推向市場。