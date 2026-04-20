震旦集團布局汽車供應鏈升級商機 旗下通業技研3D列印助力

震旦行（2373）旗下子公司通業技研於2026年台北國際汽車零配件展展示整合3D列印與智慧量測的一站式數位製造方案，藉此搶攻汽車產業市場商機。

根據Markets and Markets 研究，全球3D列印塑膠市場預估將由2025年的23.6億美元成長至2030年的53.9億美元，年複合成長率達18%；另依 SNS Insider 報告指出，汽車產業為3D掃描市場最大終端應用領域，2025年占比達42.1%，顯示汽車產業對快速打樣、設計驗證與品質檢測的需求持續升溫。

通業技研副總經理張敏男指出，汽車產業正處於電動化轉型與供應鏈重組的重要階段，開發速度、生產彈性與品質驗證效率，已成為企業競爭力的關鍵，而公司透過 3D 列印與智慧量測的整合能力，可協助更多製造業顧客加速導入智慧製造，掌握新一波產業升級商機。

據悉，此次通業技研於展會中展出的整合方案，串聯「掃描、設計、列印、驗證」流程，涵蓋產品打樣、治具開發、尺寸量測到品質檢測等關鍵環節。

其中，Stratasys工業級3D列印方案可協助企業於開模前，快速完成擬真視覺原型與功能驗證，大幅縮短打樣與修正周期，並支援治具製作與小量試產需求，提升開發彈性與導入效率。

震旦集團旗下通業技研深耕 3D 技術應用逾30年，為 Stratasys 在台白金級合作夥伴，亦為FARO CREAFORM台灣授權代理商，提供從產品設計、開發、量測驗證到量產導入的整合服務。

震旦行今年首季營收24.88億元，季減8.6%、年減4.5%。展望未來，震旦行日前指出，公司將持續聚焦辦公本業市場，將ESG永續理念融入經營流程與商業模式中，並強化大數據、AI人工智慧、IoT物聯網等數位科技應用，提升服務能力，協助顧客數位轉型。