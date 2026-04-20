OPPO新機Find X9 Ultra前進大甲媽祖遶境 概念股收紅

「大甲媽祖遶境」上周甫於大甲鎮瀾宮起駕，吸引數十萬信眾虔誠隨行。OPPO表示，今年OPPO以鎮瀾宮指定拍照手機角色加入遶境隊伍，以未上市旗艦機款——OPPO Find X9 Ultra的哈蘇大師鏡頭，紀錄百年信仰的人文溫度。OPPO概念股包括大立光（3008）、臻鼎-KY（4958）等，20日股價跟進收紅。

OPPO指出，此次OPPO團隊更實際走入現場，由台灣總經理劉金親自率領管理層與一線門市夥伴，與廣大信眾並肩同行，並打造OPPO特色遶境巡迴車全程隨行，提供手機充電、能量補給品為用戶與手機應援，並連結信仰與科技推出「聯名充電姻緣線」、「專屬好運桌布」等。

劉金表示，OPPO秉持「科技為人，以善天下」的品牌理念，相信科技的價值不僅止於新功能的推陳出新，更在於連結人情與溫度。大甲媽繞境的長途不僅是信仰的實踐，更承載台灣深厚的在地文化與人群連結。因此OPPO台灣動員同仁走入現場，與全台用戶一同踏上繞境之路，全程應援隨行。