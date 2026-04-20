TrendForce預估今年全球AI光收發模組市場規模達260億美元

全球領先的汽車照明創新者 — 巨鎧精密工業股份有限公司（COPLUS, 2254），今日正式宣佈將其核心的 MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列） 技術和光通訊概念車Manlux，全面對接 NVIDIA 技術開發者生態系。此舉標誌著巨鎧精密將深度運用 NVIDIA 的高效能運算資源，開創車載智慧照明與 V2X（車聯萬物）通訊的新紀元。

2026-04-20 09:55