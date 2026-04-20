施耐德旗下Motivair發表全新CDU系列 回應AI散熱新挑戰

施耐德電機Schneider Electric旗下專注數位基礎設施液冷技術大廠Motivair，因應高效能運算與快速成長的 AI 工作負載冷卻需求，推出兩款全新冷卻液分配單元，更首度針對白區外的基礎設施通道環境（utility corridors）安裝最佳化設計，為資料中心營運商帶來更高彈性、優異效能與更完善的系統整合能力。

施耐德表示，全新機種 MCDU-45 與 MCDU-55 為施耐德電機併購 Motivair 後推出的首波產品，象徵雙方技術整合的重要成果，具備更廣的冷卻能力範圍、更豐富的功能配置與更彈性的設計條件，使營運商可在更大範圍的冰水溫度下進行部署，並優化日常營運效率。

隨著兩款新品 CDU加入， Motivair 進一步完整端到端液冷產品組合，涵蓋多元落地式與機架式 CDU，能全面支援超大規模資料中心、人工智慧、主機託管、邊緣運算及既有機房改造等不同應用場景，提供更完整且具擴充性的冷卻解決方案。

施耐德表示，全新冷卻液分配單元 MCDU-45 與 MCDU-55，體現液冷技術的持續進化，並回應 AI 時代下快速變動的基礎設施部署。隨著營運商逐步將 CDU 從白區延伸部屬至其他場域，更完整且彈性的配置選項，讓營運商可依據 AI 基礎設施架構、資料中心設計與實際工作負載，規劃合適的冷卻策略，在運算密度持續提升的情況下，仍確保最佳散熱效能與營運韌性。

施耐德電機製冷業務高級副總裁 Andrew Bradner表示，對資料中心液冷設施而言，彈性至關重要，營運商需要更完整且多元的端到端解決方案。全新 CDU 不僅可依不同加速運算規模部署策略，更結合Motivair多年專業冷卻經驗，確保系統具備優異效能、可靠性與未來擴充能力。

Motivair執行長 Rich Whitmore指出，「Motivair在先進液冷領域累積豐富實績，新產品將協助資料中心營運商在 AI 浪潮下，更有信心地規劃與部署基礎設施。結合施耐德電機的全球布局與能源管理專業，我們致力提供能靈活對應各類 HPC 與 AI 部署場景的次世代冷卻技術，確保系統在關鍵時刻展現穩定性、效能與長期擴充能力」。