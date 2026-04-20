集邦：4月下旬大尺寸電視及監視器面板報價續揚

集邦科技（TrendForce）20日發布今年4月下旬面板報價預測，TrendForce研究副總范博毓表示，中國大陸電視品牌客戶需求旺，推升大尺寸電視面板價格續漲；監視器面板小漲，至於筆記型電腦用面板則持平。

范博毓表示，4月雖然有部分品牌開始修正需求，但中國大陸品牌客戶目前仍維持電視面板需求，尤其是大尺寸面板需求。由於中小尺寸電視面板在記憶體漲價衝擊之下，成本調節的緩衝空間不足，導致需求動能放緩，因此雖然面板廠在面板價格態度上傾向更為積極反映成本上升，但實際上可能僅有大尺寸電視面板價格有機會維持漲價動能。預估4月電視面板各尺寸價格趨勢，32吋至55吋價格轉為持平，而65吋預估調漲2美元，75吋則上漲1美元。

監視器面板4月需求保持穩定，不過近期面板本身使用的各零組件成本開始蠢蠢欲動，想要調漲價格，因此對面板廠而言，在需求相對較穩定，加上成本上漲壓力浮現下，希望可以放大面板價格漲幅，來抵銷部分零組件成本上漲壓力。目前預期4月的MNT價格趨勢，以Open Cell面板部分來看，23.8吋FHD IPS預計上漲0.4~0.5美元，27吋FHD IPS預計上漲0.3美元，面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2美元。此外，高階產品相關IC報價漲勢凌厲，面板廠也開始想要調漲面板價格，但實際漲價與否，仍須看與品牌議價狀況。

范博毓指出，由於品牌客戶在第1季底前已針對筆電面板大量提前備貨，且目前在上游端，記憶體與CPU供貨吃緊與漲價已形成雙重壓力，對品牌正常供貨帶來衝擊，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求在第2季將有下滑風險，目前不排除第2季筆電面板出貨將季減5%。在此同時面板廠也同樣感受到零組件成本上漲的壓力，因而希望面板價格能有所支撐，不願意多讓價，以減低可能出現的虧損風險。目前預估4月份的筆電面板價格在需求可能開始下滑，且成本壓力可能增加之下，將有機會轉為全面持平態勢。