愛比科技 Vurbo.ai 推雲端即時翻譯 落地應用大型國際展會

愛比科技（6858）宣布，旗下自主研發 AI 語意翻譯軟體 Vurbo.ai 推出「雲端即時翻譯」功能，可同時支援八種語言翻譯，並提供多達 5,000 人同步視聽翻譯內容。

使用者僅需透過手機或電腦，得即時啟動跨國會議、教育訓練、導覽、論壇及大型展會等多元場景，進一步降低多語溝通門檻，提升資訊傳遞效率與協作流暢度，「雲端即時翻譯」已具體展現於數場大型展會及高規格公共活動場域，帶動IPEVO逐步提升視訊會議產品線與 AI 軟體服務收入比重成長。

因應企業跨國協作與大型活動多語溝通需求快速升溫，IPEVO以 AI 應用為核心創新競爭力，跨足多元垂直場域，旗下Vurbo.ai「雲端即時翻譯」功能，落地應用於2025台北紡織展、2025台灣國際五金工具博覽會暨五金工具展等大型展會及高規格公共活動場域。

為強化專業場域的翻譯品質，愛比科技表示，Vurbo.ai 導入 AI 上下文回溯與語境理解技術，可綜合會議前後文、討論主題與產業背景進行判讀，提升逐字稿與翻譯內容的準確度與可用性。以半導體產業為例，系統可依語境辨識「蝕刻」等專業術語，降低誤判為「石刻」等同音詞的情況；針對不同產業場景，亦可自動調整用語風格與翻譯邏輯。

愛比科技總經理李信宜表示，以「2026 台北國際中醫藥學術論壇」為例，現場共有逾 1,500 人參與，其中約有 500 名來自日本與韓國的中醫師來台交流。因應中醫藥領域專業術語密集、跨語溝通門檻高的需求，團隊於會前匯入超過 3,000 筆醫藥大辭典詞彙，除透過專有名詞辨識與模糊字校正技術提升轉錄準確率外，亦搭配情境潤飾功能，讓系統可依據論壇主題與發言脈絡，自動修正為更精準的醫藥專業用語。

除即時翻譯外，Vurbo.ai 亦整合雙向即時口譯、浮動字幕、語者辨識、逐字稿生成、會議摘要、重點決議與待辦事項整理等功能，協助企業將溝通流程由會中即時互動延伸至會後整理與協作追蹤。

愛比科技指出，Vurbo.ai 近年亦積極拓展展會與國際應用場景。公司於政府與工研院主導的「數位展覽領航計畫」中，獲選為「展會講演智譯助手」類別唯一得標廠商。以 OBE BERLIN 為例，現場來自超過 70 個國家的與會者，可透過掃描 QR code，在行動裝置上即時取得多語翻譯與字幕服務。2025 年，Vurbo.ai 已導入國內外超過 40 場大型展會，涵蓋資安、旅遊及 AI 產業應用等領域。