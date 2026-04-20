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騏億鑫跨系統技術與垂直整合驅動營運成長 全球營運總部上樑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
半導體系統管路工程專業廠騏億鑫20日於台南市麻豆區舉行「全球營運總部暨研發中心」上樑典禮。由董事長洪國庭（左三）主持。業者／提供
半導體系統管路工程專業廠騏億鑫20日於台南市麻豆區舉行「全球營運總部暨研發中心」上樑典禮。由董事長洪國庭（左三）主持。業者／提供

半導體系統管路工程專業廠騏億鑫（7848）20日於台南市麻豆區舉行「全球營運總部暨研發中心」上樑典禮。由董事長洪國庭主持，並邀請主力銀行之一玉山商業銀行、合作夥伴資誠聯合會計師事務所、永豐金證券、第一金證券及彰銀創投等嘉賓參與儀式，共同見證騏億鑫深耕南科基地、邁向全球規模化營運關鍵里程碑。

跨系統技術優勢優化人力資源效率

適逢馬年，隨著最後一根鋼樑穩健升起，象徵騏億鑫將以「龍馬精神」驅動半導體廠務工程產業升級。洪國庭董事長表示，面對主要客戶快速擴產節奏，騏億鑫的核心競爭力在於具備跨系統的工程管理技術。陸續取得製程冷卻水（PCW）、特殊氣體（Gas）、真空抽氣管路（Pumping line）及核心設備內連線（Interconnection）等多系統別認證，騏億鑫能在複雜的建廠時程中，實現精準人力資源動態調度，降低工程銜接的閒置成本，以極高的營運效率支援客戶先進製程的投產進度。

垂直整合：AI 自動化製造與材料研發雙軌並進

為進一步深化產業鏈價值，新落成的麻豆基地定位為騏億鑫的「全球工程製造中心」。該中心導入 AI 與自動化生產技術，以提升關鍵工程組件的產出精準度與生產效率。透過垂直整合策略，騏億鑫具備氣體控制閥模組（Gas DP)、雙 C 型鋼等核心工程管路配件的自主研發與量產實力，除能確保內部工程供應，更具備對外供給外部廠商的產能規模。這種從工程規劃到材料製造的垂直整合佈局，不僅強化了公司的成本結構，亦形成難以複製的技術門檻。

志在千里：跨足 EUV 核心設備推動全球化戰略

騏億鑫憑藉著對施工品質「使命必達」的企業文化，已成功跨入先進製程 EUV（極紫外光刻機）核心設備安裝工程，證明其技術標準已與世界級半導體設備規範接軌。面對全球半導體產業發展，騏億鑫已配合客戶步伐，啟動美國、日本及新加坡市場的全球化戰略。未來，騏億鑫將持續與銀行及策略夥伴緊密協作，發揮卓越的工程管理與製造實力，將台灣半導體廠務工程的領先能量推向全球核心供應鏈。

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