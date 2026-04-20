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匯聚太空產業及政策能量！全國最大型太空展會 TASTI2026 11月8日登場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

全國最大型太空展會暨太空產業博覽會「台灣太空國際年會」（TASTI）今年邁入第3屆，將於11月8日至11日於大臺南會展中心盛大登場，活動整合學術研討會與國際組織會議，並同步舉辦太空產業博覽會TASTI EXPO（11月8日至10日），首日更規畫「Public Day」，免費開放民眾登記參觀。TASTI2026預計匯聚全球太空科技、產業與政策能量，打造為期4天的國際交流盛會。

TASTI2026在國科會指導下，由國家太空中心（TASA）及台南市政府共同主辦，作為兩年一度的太空盛會，致力整合產官學研能量，打造國內外太空領域交流的重要平台。本屆並串聯第15屆國際奈米衛星會議（NSAT+）及第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟（AOSWA）共同舉行。

今年預計吸引來自超過18個國家、逾3,500名專業人士參與，並邀集75家以上國內外企業參展。TASTI 2026及NSAT+論文徵稿自即日起至8月15日截止，參展攤位報名預計於5月4日開放，註冊與會則預計6月開放報名。（TASTI 2026官網：https://tasti2026.conf.tw）

因應全球太空活動加速發展與商業太空快速崛起，太空基礎設施已成為關鍵韌性支撐。TASTI2026以「太空信任，在地韌性」（“Trusted in Space, Resilient on Earth”）為主軸，回應國際對安全、可靠與永續太空系統的高度關注，並透過整合科學研究、技術發展與產業應用，展現台灣在全球太空領域的角色與潛力。

論壇部分共規劃23場專題論壇，涵蓋太空產業、技術與事務三大主軸，並設有外館論壇，深化跨國對話。議題除涵蓋衛星通訊、應用服務與太空安全等面向，亦聚焦通訊晶片、AI邊緣運算、量子加密等前瞻技術，延伸至商業太空與新創發展及人才培育等關鍵議題。各場次也以NASA推動於月球長期駐留目標下所提出之32項技術缺口（Technology Shortfalls）為切入點，盤點當前太空科技發展瓶頸，並探討台灣相應之產業布局、學術研究與政策推動方向，展現全球太空發展由技術驅動走向產業與制度並進的趨勢。

TASTI EXPO太空產業博覽會亦同步擴大辦理，規劃五大主題展區，包括供應鏈展區、衛星應用展區、太空驗測展區、太空教育展區及國家館展區，促進國際產業對接與合作機會。透過展覽、論壇與多元交流活動，進一步強化產業鏈串聯與應用落地。

TASTI2026協辦單位橫跨政府與產業界，包括環境部、內政部、交通部中央氣象署，以及台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、台灣太空產業發展協會（TSIDA）；同時亦攜手國際企業與專業媒體平台參與，如科睿唯安（Clarivate™）、是德科技（Keysight）及電子工程專輯（Electronics Engineering Times），展現跨域整合與國際鏈結的能量。

作為台灣太空領域年度指標性國際盛會，TASTI不僅是展示技術與產業成果的平台，更是連結全球太空趨勢、推動跨國合作的重要節點。隨著太空逐漸成為全球關鍵基礎建設的一環，TASTI亦將持續扮演橋接國際、引領未來的重要角色，為台灣太空產業開拓更具前瞻性的發展視野。

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