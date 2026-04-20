光通訊全面啟動 主被動元件皆供不應求

外媒20日報導，光纖行業呈現出產品「量價齊升」的罕見景氣態勢，部分光纖品種價格較去年同期暴漲650%，龍頭企業產銷量則較去年同期增長數倍，在手訂單已排至明年一季度，再度顯示光模組產品需求十分強勁，台廠光通訊族群強勢表態，聯亞（3081）、華星光（4979）、上詮（3363）、光聖（6442）、統新（6426）、前鼎（4908）同步漲停。

業內人士指出，本輪價格暴漲的核心，除了需求爆發外，供給端的產能瓶頸影響更為劇烈。光纖的產能核心在於上游的光纖預製棒，其擴產週期長達1.5-2年，技術壁壘高、投資規模大，而先前景氣不佳時大量中小廠商產能出清，龍頭廠商又擴產謹慎，導致全球供給能力嚴重不足，其發展模式就類似於載板及記憶體一般。

從當前供需格局來看，這波景氣循環至少將延續至2027年底。需求端，AI算力的發展仍處於早期階段，全球數據中心建設、海外通信基建升級的需求具備長期持續性；供給端，光棒產能擴產週期長，龍頭廠商新增產能最快也要2027年才能落地，海外巨頭更是明確2028年前無擴產計劃，供不應求的格局短期內難以逆轉。

在整體供需失衡下，產品價格仍有上調空間，光通訊產業將持續上行，聯亞、華星光、光聖在OCS供應鏈中扮演重要角色，上詮則是台積電（2330）重要合作夥伴，統新受惠於濾光片需求暢旺及低軌衛星新市場，前鼎則有望切入外接光源，發展前景皆十分正向。