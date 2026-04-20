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記憶體價格上漲前提前備貨效應 首季PC出貨成長

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
記憶體示意圖。 路透
記憶體示意圖。 路透

Counterpoint Research今20日公布，2026年第1季全球PC出貨量達6,330萬台，較2025年同期成長3.2%。主因乃受記憶體價格上漲前的提前備貨需求，以及Windows 10支援終止所帶動的裝置汰換需求推動。

其中包括聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、蘋果（Apple）與華碩（Asus）出貨都呈現年增，市占也拉高。預料今年將成為市場韌性的關鍵考驗期，OEM是否能確保穩定供應鏈，同時成功由低毛利產品轉型至更具永續性的中高階產品組合，將決定其能否在市場中持續發展。

Counterpoint Research資深分析師Minsoo Kang表示，根據Counterpoint記憶體價格追蹤與預測，2026年第1季PC記憶體價格較前1季大幅上漲近一倍，且此上升趨勢預計將延續至2026年第2季，但漲幅將逐步收斂。AI基礎建設投資快速擴張，持續推升整體零組件成本，並可能進一步影響CPU與其他關鍵元件價格。整體而言，成本壓力持續攀升，加上終端售價上調，預計將對2026年PC市場成長帶來顯著壓力。

Counterpoint Research研究副總監David Naranjo指出，2026年第1季PC需求受短期利多支撐，主要來自記憶體價格上漲前的提前備貨，以及Windows 10汰換需求。

然而這些動能屬於需求提前釋放，並不代表市場將進入長期成長軌道。隨著2026年推進，來自DRAM與NAND價格的供應端壓力將持續影響出貨量，單靠汰換需求難以完全抵銷整體下滑趨勢。展望2027年，隨著記憶體供應壓力逐步緩解，加上AI PC持續拓展，市場可望趨於穩定並恢復溫和成長。

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