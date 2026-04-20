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台灣太空國際年會11月8日登場 逾18國3500人參與

中央社／ 台北20日電

全國指標性「台灣太空國際年會」（TASTI）今年邁入第3屆，將於11月8日至11日在大台南會展中心登場。國家太空中心表示，今年預計吸引超過18個國家、逾3500名專業人士參與，並有75家以上國內外企業參展，展現太空產業國際交流能量。

國家太空中心今天發布新聞稿指出，TASTI2026在國科會指導下，由國家太空中心（TASA）及台南市政府共同主辦，將整合產官學研能量，打造國內外太空領域交流的重要平台。

TASTI2026整合學術研討會與國際組織會議，並同步舉辦太空產業博覽會TASTI EXPO（11月8日至10日），首日規劃「Public Day」，免費開放民眾登記參觀。此屆並串聯第15屆國際奈米衛星會議（NSAT+）及第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟（AOSWA）共同舉行，促進跨國交流。

國家太空中心表示，因應全球太空活動加速發展與商業太空快速崛起，太空基礎設施已成為關鍵韌性支撐。TASTI2026以「太空信任，在地韌性」為主軸，回應國際對安全、可靠與永續太空系統的高度關注，並透過整合科學研究、技術發展與產業應用，展現台灣在全球太空領域的角色與潛力。

論壇部分，規劃23場專題論壇，涵蓋太空產業、技術與事務3大主題，並設有外館論壇。議題除了涵蓋衛星通訊、應用服務與太空安全等面向，也聚焦通訊晶片、AI邊緣運算、量子加密等前瞻技術，並延伸至商業太空與新創發展及人才培育等。

各場次也以美國太空總署（NASA）為實現月球長期駐留所提出的32項關鍵技術缺口為切入點，盤點當前太空科技發展瓶頸，並探討台灣的產業布局、學術研究與政策方向。

TASTI EXPO太空產業博覽會同步擴大辦理，規劃5大主題展區，包括供應鏈展區、衛星應用展區、太空驗測展區、太空教育展區及國家館展區，促進國際產業對接與合作機會。

TASTI2026協辦單位橫跨政府與產業界，包括環境部、內政部、交通部中央氣象署，以及台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、台灣太空產業發展協會（TSIDA）；同時攜手國際企業與專業媒體平台參與，如科睿唯安（Clarivate™）、是德科技（Keysight）及電子工程專輯（Electronics EngineeringTimes），展現跨域整合與國際鏈結的能量。

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