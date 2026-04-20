世平助攻 晶豐明源旗下多相控制器打入輝達供應鏈

看好AI算力規模攀升帶來爆發性的電力需求，IC通路廠大聯大控股積極布局卡位，旗下世平與晶豐明源攜手合作，晶豐明源表示，旗下多相控制器產品已在輝達（NVIDIA）平台終端量產，同時也與超微（AMD）等平台合作並取得認證。

世平表示，隨AI伺服器與高效能運算快速發展，持續朝更高算力與更大吞吐量邁進，電源系統已成為支撐新世代運算平台的關鍵核心。

世平進一步指出，因GPU的功耗大幅攀升，單機櫃功率密度已從3K至5KW快速提升至30K至100KW以上，使傳統電源方案面臨電壓驟降、反應速度不足與損耗偏高等挑戰。在此背景下，高效能電源解決方案必須具備奈秒級瞬態響應、超過98%的轉換效率、支援48V架構，以及高功率密度與智慧電源管理能力等，否則下一代AI算力叢集將受限於功耗與可靠性瓶頸。

世平攜手晶豐明源，舉辦「AI伺服器與高效能運算電源解決方案」線上研討會，聚焦高效能運算與電源架構發展。晶豐明源高效能運算解決方案總監胡衛波認為，這波AI算力的爆發式成長，同時為電源相關業者帶來技術挑戰與新應用機遇。

胡衛波表示，晶豐明源先前併購高性能模擬及混合訊號IC設計公司易沖後，進一步強化整體技術實力，旗下多相控制器產品已在NVIDIA平台終端量產，同時也與AMD等平台合作並取得認證，產品拓展至資料中心伺服器、個人電腦、顯示卡等多種領域。世平是在2024年10月取得晶豐明源的代理銷售權，助攻市場拓展。