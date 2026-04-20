怎麼買熱力四散的AI股 永豐投顧：持股續抱，技術面逢低加碼

雖然這裡是房地產粉專，理論上應該要吹捧買房的好處才對。但我的觀念卻始終堅定的認為，以投資角度，買股絕對比買房好。良心說話，真心不騙！ 這是因為我兩種產品都很熟，這就是我過去二十幾年實際歷練過銀行、壽險公司、AMC及房地產業，看遍房地產及金融上下游產業鏈的一線工作心得啊。 但每次當我宣傳買股的好處，總有一些槓精會跑來說，那是我年紀太輕，沒有經歷過股市崩盤，股票可能會變壁紙，但房子至少還能住，風險絕對較低。 但我只想說，阿伯，往前走吧，不要停留在過去的歷史記憶了。台灣早已解嚴，股市也要4萬點。現在早已不是過去那個只能投資個股的年代。 現代金融投資商品的演進，一切都是以降低風險為前提。ETF的出現，早已大幅改進過去股票投資只能買單一公司股票的缺點，投資ETF，是買下一籃子有潛力的公司股票，跟投資單一公司股票完全不同。 依據風險理論，風險分為不可分散的系統風險，以及可分散的非系統風險，只要透過投資組合分散投資，就能盡量消除非系統風險，把整體風險降到最低，嗯，你一定覺得我在公三小，以下換個方式講人話。 這麼說吧，投資個股或是買房，就像過年買彩券，即使你事前做了再多的研究，但因為只買一張，還是會有

2026-04-22 10:25