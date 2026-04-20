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巨鎧精密深度對接NVIDIA 技術生態系光學與AI巔峰跨界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
巨鎧精密已正式加入 NVIDIA Developer Program。業者提供
巨鎧精密已正式加入 NVIDIA Developer Program。業者提供

全球領先的汽車照明創新者 — 巨鎧精密工業股份有限公司（COPLUS, 2254），今日正式宣佈將其核心的 MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列） 技術和光通訊概念車Manlux，全面對接 NVIDIA 技術開發者生態系。此舉標誌著巨鎧精密將深度運用 NVIDIA 的高效能運算資源，開創車載智慧照明與 V2X（車聯萬物）通訊的新紀元。

巨鎧精密董事長吳柏樺表示，巨鎧精密從創立第一天就堅持創新，更進一步將 AI 注入光學靈魂。巨鎧精密 MLA 技術預計將以 NVIDIA Omniverse 平台為基礎，進行數位孿生與自動駕駛照明模擬。不只是提供精品燈具，更是在提供一套基於 AI 驅動的智慧照明解決方案，實現對未來移動美學與光通訊的極致工藝要求。

巨鎧精密已正式加入 NVIDIA Developer Program，並開始運用其頂尖的開發者資源，研發新一代智慧照明控制系統。透過嵌入式 AI 邊緣運算，巨鎧的產品將能即時接收並處理車載系統訊號，實現動態地面投影、智慧化行人防眩光防護（ADB）及高精度導航路引投影。此項核心發明專利，正式宣告車聯通訊進入以光為介質的新世代。

巨鎧精密此次同步揭示了旗艦 AI 概念車Manlux。此車型不單是移動載具，更是巨鎧 MLA 技術與光通訊概念的集大成者。Manlux 預計將深度整合 NVIDIA DRIVE 運算平台，將車燈從單純的照明組件轉化為強大的數據傳輸終端（Intelligent Endpoint）。透過邊緣運算技術，Manlux 能在複雜的城市交通中，利用燈光進行超高帶寬的 Li-Fi 光通訊，與智慧城市基礎建設（V2I）進行即時數據交換。這種以「光」為核心的溝通機制，不僅能精準投射導航與安全資訊於地面，更為未來無人駕駛環境提供了極致安全的通訊冗餘方案，展現巨鎧在 AI 移動科技領域的野心。

巨鎧精密選擇深度對接 NVIDIA 生態，核心契機在於解決AI世代智慧燈具開發的高度複雜性。透過 NVIDIA 提供的開發工具與模擬環境，巨鎧精密得以在虛擬空間中先行完成複雜的光學演算法驗證。這不僅大幅縮短了從概念設計到量產（Time-to-Market）的時程，更能利用數位孿生（Digital Twin）技術，確保產品與各類自動駕駛平台的高度相容性。

巨鎧精密概念車Manlux整合 NVIDIA DRIVE 運算開發光通訊時代。業者提供
巨鎧精密概念車Manlux整合 NVIDIA DRIVE 運算開發光通訊時代。業者提供

巨鎧精密利用Nvidia數位孿生（Digital Twin）加速概念車開發。業者提供
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