國巨與鴻海衝刺半導體 富鼎瞄準「光進銅退」商機

鴻海（2317）、國巨（2327）兩大集團衝刺半導體，找來前台積電（2330）大將左大川加入轉投資富鼎（8261）董事會，業界看好，AI邁入高壓直流（HVDC）及「光進銅退」兩大趨勢帶動功率半導體元件需求大增，富鼎可藉助左大川在半導體業管理與技術深厚經驗，躋身業界第一梯隊，大咬高壓直流與「光進銅退」引爆的高壓功率半導體元件大商機。

業界指出，隨著GPU叢集功耗大幅攀升，AI由過去12V、48V配電快速轉向800V高壓直流（HVDC），同時高速傳輸亦由銅線邁向光纖，「光進銅退」成為主流。

在上述浪潮下，高壓功率半導體元件重要性大增，MOSFET與碳化矽（SiC）元件躍升為AI基礎設施不可或缺的核心零組件，富鼎扮演國巨與鴻海兩大集團衝刺AI關鍵要角。

業界分析，800V架構可顯著降低電流與能量損耗，提高整體電源效率，但同時也對元件耐壓與穩定性要求更高，過往主流600V等級產品已難以應付，升級至1200V以上的高壓MOSFET成為趨勢，帶動整體供應鏈技術門檻與價值同步提升，富鼎憑藉長期深耕電源管理領域，逐步站穩AI電源供應鏈一席之地。

整體來說，富鼎此次董事改選，除了反映兩大股東鴻海與國巨集團持續深化半導體布局的策略方向，更透過導入具台積電經驗的關鍵人物，讓富鼎不僅可望在功率元件市場站穩腳步，更有機會在AI與車用電子新一波成長浪潮中，搶占有利位置。