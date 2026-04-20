鴻海、國巨衝刺半導體 台積老臣助攻 左大川加入富鼎董事會

鴻海（2317）、國巨（2327）兩大集團衝刺半導體布局，找來前台積電（2330）大將助陣。鴻海與國巨共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎（8261）今年股東常會將全面改選董事，台積電創辦人張忠謀譽為「台積電屢創奇蹟重要貢獻者」的台積電前資深副總暨資訊長左大川入列富鼎新任董事名單，引發熱議。

對於左大川進入董事會，富鼎表示，是大股東推薦的人選，希望藉助左大川在半導體產業的豐富資歷，助力富鼎發展。

鴻海與國巨兩大集團是在2022年5月，透過合資的國創半導體斥資逾28億元參與富鼎私募案，持有富鼎超過三成股權，成為最大股東。

富鼎2023年改選董事，國巨董座陳泰銘、代表鴻海勢力的黃英士，以及有「生技併購王」之譽的保瑞（6472）創辦人暨董事長盛保熙等大咖加入，如今左大川也將進入富鼎董事會，業界以「超華麗陣容」看待這項新的董事會成員變動。

富鼎將於5月27日召開股東常會，改選七席董事（含三席獨董），根據公司最新上傳的新任董事名單，一般董事四席當中，老面孔有三席，包括陳泰銘（代表國巨集團）、黃英士（代表鴻海集團）、鄧富吉（代表富鼎公司派），新面孔為富鴻投資法人董事代表譚梅英。

三席獨董方面，撼訊（6150）總經理陳劍威、盛保熙都續任，左大川為新面孔。

根據公開資訊，左大川在1996年加入台積電，服務逾20年，歷任研發、資訊技術、資材暨風險管理等關鍵職務，並擔任資深副總經理暨資訊長，期間他主導台積電資訊系統從生產自動化、資料分析一路推進至機器學習應用，打造出支撐全球領先晶圓代工模式的數位基礎架構。

左大川2018年3月從台積電退休時，台積電於新聞稿提到，張忠謀稱左大川是「台積電屢創奇蹟的重要貢獻者」，並指出其讓資訊科技與資產效能成為公司競爭利器，凸顯左大川在台積電的貢獻與重要性。

業界指出，左大川不僅在早期協助台積電推動0.25微米與0.18微米製程發展，更在後期建構「虛擬晶圓廠」概念，透過資訊系統讓客戶即時掌握生產進度與良率，強化客戶黏著度，成為台積電差異化優勢的重要支柱。據悉，左大川是鴻海推薦進入富鼎董事會，主要看重其深厚的半導體產業歷練與大型組織管理經驗。

業界分析，隨著功率元件朝高效率、系統整合與智慧化應用發展，未來在車用、AI與高效電源領域競爭加劇，左大川在製造資訊化、營運優化及供應鏈管理上的專長，可望協助富鼎提升產品開發效率與營運韌性，並強化與國際客戶接軌能力。