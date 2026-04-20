緯創集團揮軍光通訊 啟碁打前鋒挹注動能

緯創（3231）集團揮軍CPO等光通訊新業務，轉投資網通廠啟碁（6285）率先在光通訊市場大鳴大放，旗下OCS全光交換器（Optical Circuit Switching）打入美系光通訊大廠供應鏈，800G交換器也開始出貨，成為緯創集團光通訊布局先鋒，緯創母以子貴，後續動能同步看俏。

法人看好，啟碁已經跳脫過去傳統用戶端設備產品的定位，跨向企業用高階交換器，甚至次世代AI網路基礎建設，產品結構出現質變，不僅將推升營收規模明顯突破，更將拉抬毛利率，預估啟碁今年營收可望來到1,385億元，毛利率突破13.2%，全年可望大賺一個股本，每股純益10.98元。

業界分析，帶動啟碁營運大轉骨的關鍵，在於AI帶來龐大算力需求，全球四大雲端服務商（CSP）投入超過7,000多億美元的AI軍備競賽，但即使算力大幅提升，傳輸速度沒跟上也是枉然。過往網路傳輸架構採取光、電、光互相轉換的傳輸模式，網路延遲及高耗能，進入AI時代，唯一解方只有「光」。

OCS全光交換器更是未來AI光通訊時代要角，負責機房內串連伺服器與伺服器之間的傳輸需求，若無法順利連接，AI算力再強再快，也都是零。

啟碁已具備OCS全光交換器生產量能，鎖定次世代AI網路商機，並已在今年美國消費性電子展（CES）及世界行動通訊大會（MWC）大秀相關技術肌肉，獲得業界高度關注。

啟碁表示，為滿足AI對資料中心高速運算需求，推出OCS全光交換器，透過消除光電轉換，相較於傳統光電轉換，可大幅降低逾95%能耗，並具備超低延遲性，確保GPU間高速同步運作，並可大幅降低設備升級成本，協助企業建構高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

法人看好，啟碁在OCS全光交換器布局報捷，為緯創集團揮軍光通訊領域吞下定心丸。啟碁並在低軌衛星、800G高階交換器都有實績，都是市場當紅的應用，將帶動啟碁跨大步。