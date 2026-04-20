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借精需求估增8倍…人工生殖修法通過後 恐掀「缺精荒」

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緯創轉型「雙林」領軍...彎道超車

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

緯創（3231）集團一度因多年前淡出iPhone供應鏈，遭市場質疑「少了蘋果光，未來靠什麼發展？」

如今緯創在AI業務大放光芒，集團營收接連超車和碩（4938）、廣達（2382），躍居台灣第二大EMS／ODM廠，現在又要揮軍當紅的CPO領域，董事長林憲銘與總經理林建勳的「雙林」組合，是轉型成功的功臣。

翻開緯創的AI布局，不僅有自家AI伺服器設計及代工業務，旗下緯穎（6669）也拿下雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器專案、GPU機櫃大單，讓緯創集團近年營收接連超車和碩、廣達等勁敵。

如今檢視當年林憲銘果斷捨棄低毛利的iPhone代工業務，開始將資源大幅投入當時尚未崛起的AI伺服器市場，堪稱「慧眼獨具」。

林憲銘為緯創訂出新業務方向，也要有強而有力的執行者，才能落實，林建勳就是這個關鍵的「執行者」角色。

林建勳親自督軍AI伺服器相關業務發展動向，透過全球布局的產能及龐大設計、研發能量，讓集團獲得直接與CSP大廠設計及代工機會，打破過去在通用伺服器世代僅能透過品牌廠出貨的狀況。

iPhone 伺服器 緯穎

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