Google 新 TPU 來了 光聖、奇鋐、台達電跟著紅

Google最新v8架構張量處理器（TPU）有望在本周亮相，不僅帶旺半導體、組裝協力廠後市，也將掀起一系列周邊元件升級商機，包括OCS全光交換器、液冷、電源、光通訊等業者跟著吃補。

其中，光通訊以光聖（6442）、聯亞（3081）領頭，華星光（4979）、光環（3234）連帶受惠；散熱廠奇鋐（3017）於TPU v7世代首度切入Google ASIC液冷，台達電（2308）則為AI伺服器電源主供，都是Google新TPU受惠廠。

法人表示，隨著TPU出貨預期量大幅提升，OCS全光交換器需求將更強勁，因為兩者之間存在特定的配比關係，規模擴大幅度將呈指數級提升，引爆網路連接設備需求。

業界人士指出，算力網路擴張過程中，TPU與光模組通常維持1：2.5到1：3的固定配比，隨著整體算力密度不斷突破，光通訊規格正快速從800G向1.6T推進，且1.6T將貢獻未來絕大部分的新增需求，規格升級夾帶需求暴漲的疊加效應，讓光通訊產業迎來一波「量增價漲」的高速成長爆發期。

機架散熱的部分，TPU v7液冷散熱Coldplate供應商，從原有的美系業者轉向亞洲廠商，奇鋐入列。