快訊

影／接駕大甲媽再生風波！西螺大橋嚴重推擠 鎮長廖秋萍被擠出人群

嘉市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出送醫不治

停火倒數！美國與伊朗可望本周舉行第2輪談判 以宣布延長停火為目標

聽新聞
0:00 / 0:00

富鼎組超豪華董事會！國巨、鴻海加入還不夠 又找張忠謀愛將左大川助陣

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
富鼎董事長陳泰銘。（本報系資料庫）
富鼎董事長陳泰銘。（本報系資料庫）

鴻海（2317）、國巨（2327）兩大集團衝刺半導體布局，找來前台積電（2330）大將助陣。鴻海與國巨共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎（8261）今年股東常會將全面改選董事，台積電創辦人張忠謀譽為「台積電屢創奇蹟重要貢獻者」的台積電前資深副總暨資訊長左大川入列富鼎新任董事名單，引發熱議。

對於左大川進入董事會，富鼎表示，是大股東推薦的人選，希望藉助左大川在半導體產業的豐富資歷，助力富鼎發展。

鴻海與國巨兩大集團是在2022年5月，透過合資的國創半導體斥資逾28億元參與富鼎私募案，持有富鼎超過三成股權，成為最大股東。

富鼎2023年改選董事，國巨董座陳泰銘、代表鴻海勢力的黃英士，以及有「生技併購王」之譽的保瑞（6472）創辦人暨董事長盛保熙等大咖加入，如今左大川也將進入富鼎董事會，業界以「超華麗陣容」看待這項新的董事會成員變動。

富鼎將於5月27日召開股東常會，改選七席董事（含三席獨董），根據公司最新上傳的新任董事名單，一般董事四席當中，老面孔有三席，包括陳泰銘（代表國巨集團）、黃英士（代表鴻海集團）、鄧富吉（代表富鼎公司派），新面孔為富鴻投資法人董事代表譚梅英。

三席獨董方面，撼訊（6150）總經理陳劍威、盛保熙都續任，左大川為新面孔。

根據公開資訊，左大川在1996年加入台積電，服務逾20年，歷任研發、資訊技術、資材暨風險管理等關鍵職務，並擔任資深副總經理暨資訊長，期間他主導台積電資訊系統從生產自動化、資料分析一路推進至機器學習應用，打造出支撐全球領先晶圓代工模式的數位基礎架構。

左大川2018年3月從台積電退休時，台積電於新聞稿提到，張忠謀稱左大川是「台積電屢創奇蹟的重要貢獻者」，並指出其讓資訊科技與資產效能成為公司競爭利器，凸顯左大川在台積電的貢獻與重要性。

業界指出，左大川不僅在早期協助台積電推動0.25微米與0.18微米製程發展，更在後期建構「虛擬晶圓廠」概念，透過資訊系統讓客戶即時掌握生產進度與良率，強化客戶黏著度，成為台積電差異化優勢的重要支柱。據悉，左大川是鴻海推薦進入富鼎董事會，主要看重其深厚的半導體產業歷練與大型組織管理經驗。

業界分析，隨著功率元件朝高效率、系統整合與智慧化應用發展，未來在車用、AI與高效電源領域競爭加劇，左大川在製造資訊化、營運優化及供應鏈管理上的專長，可望協助富鼎提升產品開發效率與營運韌性，並強化與國際客戶接軌能力。

台積電 張忠謀 半導體 鴻海 國巨

延伸閱讀

中工經營權上演大和解 震撼市場

美台股市強勢 國泰兩ETF填息

台積電神隊友帶財押寶時機到 聯發科 、南茂等獲資金卡位

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

相關新聞

iPad Air大升級！搭M4晶片效能逼近Pro 專家：12GB記憶體確保AI流暢

搭載蘋果M4自研晶片的iPad Air平板電腦近期在台灣開賣，3C科技達人實測指出，在記憶體報價走揚、人工智慧（AI）應...

富鼎組超豪華董事會！國巨、鴻海加入還不夠 又找張忠謀愛將左大川助陣

鴻海（2317）、國巨（2327）兩大集團衝刺半導體布局，找來前台積電（2330）大將助陣。鴻海與國巨共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎（8261）今年股東常會將全面改選董事，台積電創辦人張忠謀譽為「台積電屢創奇蹟重要貢獻者」的台積電前資深副總暨資訊長左大川入列富鼎新任董事名單，引發熱議。

緯創轉投資啟碁報喜 OCS全光交換器奪美系光通訊大廠大單

緯創（3231）集團揮軍CPO等光通訊新業務，轉投資網通廠啓碁率先在光通訊市場大鳴大放，旗下OCS全光交換器（Optical Circuit Switching）打入美系光通訊大廠供應鏈，800G交換器也開始出貨，成為緯創集團光通訊布局先鋒，緯創母以子貴，後續動能同步看俏。

TrendForce預估今年大陸人型機器人產量年增94% 兩業者拿近八成市場

根據TrendForce最新人型機器人深度研究報告，2026下半年全球人型機器人產業將進入商業化的關鍵期。中國大陸廠商鎖定的商用化目標與場景逐漸明確，並積極提升產量，將使2026全年中國大陸人型機器人產量年增高達94%。宇樹科技、智元機器人憑藉盈利能力與量產進度，預估兩業者合計將囊括近80%的出貨占比。

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。