快訊

影／接駕大甲媽再生風波！西螺大橋嚴重推擠 鎮長廖秋萍被擠出人群

嘉市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出送醫不治

停火倒數！美國與伊朗可望本周舉行第2輪談判 以宣布延長停火為目標

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創轉投資啟碁報喜 OCS全光交換器奪美系光通訊大廠大單

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

緯創（3231）集團揮軍CPO光通訊新業務，轉投資網通廠啓碁率先在光通訊市場大鳴大放，旗下OCS全光交換器（Optical Circuit Switching）打入美系光通訊大廠供應鏈，800G交換器也開始出貨，成為緯創集團光通訊布局先鋒，緯創母以子貴，後續動能同步看俏。

法人看好，啓碁已經跳脫過去傳統用戶端設備產品的定位，跨向企業用高階交換器，甚至次世代AI網路基礎建設，產品結構出現質變，不僅將推升營收規模明顯突破，更將拉抬毛利率，預估啓碁今年營收可望來到1,385億元，毛利率突破13.2%，全年可望大賺一個股本，每股純益10.98元。

業界分析，帶動啟碁（6285）營運大轉骨的關鍵，在於AI帶來龐大算力需求，全球四大雲端服務商（CSP）投入超過7,000多億美元的AI軍備競賽，但即使算力大幅提升，傳輸速度沒跟上也是枉然。過往網路傳輸架構採取光、電、光互相轉換的傳輸模式，網路延遲及高耗能，進入AI時代，唯一解方只有「光」。

OCS全光交換器更是未來AI光通訊時代要角，負責機房內串連伺服器與伺服器之間的傳輸需求，若無法順利連接，AI算力再強再快，也都是零。

啓碁已具備OCS全光交換器生產量能，鎖定次世代AI網路商機，並已在今年美國消費性電子展（CES）及世界行動通訊大會（MWC）大秀相關技術肌肉，獲得業界高度關注。

啓碁表示，為滿足AI時代對資料中心高速運算需求，推出OCS全光交換器，透過消除光電轉換，相較於傳統光電轉換，可大幅降低逾95%能耗，並具備超低延遲性，確保GPU間高速同步運作，並可大幅降低設備升級成本，協助企業建構高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

法人看好，啟碁在OCS全光交換器布局報捷，為緯創集團揮軍光通訊領域吞下定心丸。啟碁並在低軌衛星、800G高階交換器都有實績，都是市場當紅的應用，將帶動啓碁營收及毛利率跨大步。

近期市場給予啓碁本益比也從過去的10至15倍，明顯提升至20倍甚至以上，跳脫傳統網通廠的低本益比水準。

營收 CPO 緯創 光通訊

延伸閱讀

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

全民權證／智邦 二檔馬力足

AI帶動需求 大陸光纖市場量價齊升 價格最高飆升650%

相關新聞

iPad Air大升級！搭M4晶片效能逼近Pro 專家：12GB記憶體確保AI流暢

搭載蘋果M4自研晶片的iPad Air平板電腦近期在台灣開賣，3C科技達人實測指出，在記憶體報價走揚、人工智慧（AI）應...

富鼎組超豪華董事會！國巨、鴻海加入還不夠 又找張忠謀愛將左大川助陣

鴻海（2317）、國巨（2327）兩大集團衝刺半導體布局，找來前台積電（2330）大將助陣。鴻海與國巨共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎（8261）今年股東常會將全面改選董事，台積電創辦人張忠謀譽為「台積電屢創奇蹟重要貢獻者」的台積電前資深副總暨資訊長左大川入列富鼎新任董事名單，引發熱議。

緯創轉投資啟碁報喜 OCS全光交換器奪美系光通訊大廠大單

緯創（3231）集團揮軍CPO等光通訊新業務，轉投資網通廠啓碁率先在光通訊市場大鳴大放，旗下OCS全光交換器（Optical Circuit Switching）打入美系光通訊大廠供應鏈，800G交換器也開始出貨，成為緯創集團光通訊布局先鋒，緯創母以子貴，後續動能同步看俏。

TrendForce預估今年大陸人型機器人產量年增94% 兩業者拿近八成市場

根據TrendForce最新人型機器人深度研究報告，2026下半年全球人型機器人產業將進入商業化的關鍵期。中國大陸廠商鎖定的商用化目標與場景逐漸明確，並積極提升產量，將使2026全年中國大陸人型機器人產量年增高達94%。宇樹科技、智元機器人憑藉盈利能力與量產進度，預估兩業者合計將囊括近80%的出貨占比。

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。