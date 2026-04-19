緯創揮軍CPO獲利喊衝 今年網通設備出貨看增十倍

代工大廠緯創（3231）瞄準輝達下半年開始在全新Vera Rubin平台導入共同封裝光學（CPO）技術，引爆的CPO大需求，已籌組專攻AI伺服器平台的光通訊團隊，鎖定CPO等當紅的光通訊應用，相關產品毛利遠高於現有組裝業務，助益緯創拓展AI新商機之際，也可望推升獲利。

對於網通相關布局，緯創總經理林建勳先前公開表示，今年網通設備出貨動能全面放大，預期相關產品出貨量將較去年大增十倍，並且將會持續在台灣擴大研發團隊及海外建置新產能。

輝達全新伺服器平台引爆CPO需求大開，代工大廠磨刀霍霍準備搶食商機，目前以鴻海（2317）集團跑最快，透過轉投資訊芯-KY、鴻騰精密（FIT）等大舉布局，近期並傳出旗下觸控面板大廠GIS-KY（6456）也轉型切入光通訊業務，並奪下國際指標廠大單。

緯創近年已在AI伺服器市場搶下一片天，因應輝達開啟的CPO全新大商機，緯創也積極投入CPO領域，藉此彎道超車，並擴大AI事業一條龍服務量能。

業界分析，光通訊市場是代工大廠全力鎖定的新商機，關鍵在於AI伺服器規劃架構後續將除了運算機櫃之外，為全面支援水平擴展（Scale-out），網通交換器（Switch）機櫃亦將全面獨立出來，當中將大量導入光纖及光通訊技術。

緯創看好相關商機，設備供應商透露，緯創籌組的光通訊研發團隊已全面成形，並成功吸引光通訊業界好手加入。緯創在台灣營運據點建置光通訊測試及檢測設備等實驗室也同步完成，現正全力投入網通設備的光通訊技術研發整合，以因應未來光通訊800G、1.6T，甚至是後續3.2T及6.4T的AI伺服器市場商機。

據了解，緯創近年來除了瞄準AI伺服器機櫃設計及代工製造產能之外，也開始大量投入網通機櫃研發，當前網通及交換器規格已經開始逐步擴大光纖用量，內部平台更開始使用CPO，讓光通訊應用開始逐步躍升為AI基礎建設的必備技術。

緯創目前網通設備布局聚焦企業級交換器、5G小型基地台，以及邊緣運算設備等。業界指出，緯創過去長期與美系網通設備大廠合作，去年逐步開花結果，後續有機會藉此打入AI伺服器供應鏈，打破過去網通設備設計及代工僅停留在企業等級市場狀況。

緯創董事會已拍板投資上限1.35億美元，在越南建置新廠房、建物改良及取得機器設備，以因應未來網通業務市場發展。