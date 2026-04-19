iPad Air大升級！搭M4晶片效能逼近Pro 專家：12GB記憶體確保AI流暢

搭載蘋果M4自研晶片的iPad Air平板電腦近期在台灣開賣，3C科技達人實測指出，在記憶體報價走揚、人工智慧（AI）應用全面落地的背景下，蘋果仍將M4版iPad Air記憶體從前一代的8GB升級到12GB，可確保AI功能的流暢運作。

M4晶片採用8核心中央處理器（CPU），支援動態快取、硬體加速網格著色及硬體加速光線追蹤。透過跑分軟體Geekbench 6進行M4版iPad Air的CPU效能測試，單核分數為3725分，相較M3版提升約22%；多核分數為13356分，比M3版提升約12%。

M4版iPad Air繪圖處理器（GPU）效能測試分數為52652分，接近M4版iPad Pro的水準。

然而單純的跑分已難以定義當下的平板市場。3C科技達人、YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥向中央社記者表示，以往蘋果自研晶片被戲稱效能過剩，現在AI應用更加普及，運算效能已成為剛性需求，具備強大神經網路引擎的M4晶片可支援裝置端AI運算，在iPad Air實際操作「影像去背」或「即時逐字稿」時，反應速度幾乎達到了零延遲。

隨著2026年全球記憶體產能向高頻寬記憶體（HBM）傾斜，消費級記憶體價格居高不下，讓電子產品成本承壓，但蘋果仍將M4版iPad Air的統一系統記憶體上調至12GB，較前一代增加50%，售價卻維持新台幣1萬9900元起。

壹哥分析，這並非蘋果「慷慨」，而是為了確保Apple Intelligence及第三方AI APP在裝置端能流暢運作，12GB記憶體已成為基本門檻。更大的記憶體對產品生命週期也有顯著影響，可能延長消費者的換機時間，一買就能支撐好幾年。

實測M4版iPad Air遊玩3A級遊戲「惡靈古堡8：村莊」，將畫面解析度、幀率、紋理品質與網格品質等顯示設定都開到最高，占用記憶體約11.69GB，凸顯出內建12GB記憶體確實能提供更豐富的遊戲體驗。

相較於Android陣營平板，壹哥認為，三星等業者雖然在顯示技術上更先進，但蘋果擅長生態系軟硬體整合，例如使用Final Cut Pro等影片剪輯軟體的渲染速度飛快，讓iPad Air依然具備生產力工具優勢。

壹哥指出，與旗艦機iPad Pro相比，M4版iPad Air依舊缺少OLED螢幕與ProMotion自適應螢幕更新率技術，在強光下閱讀或快速滑動螢幕時，iPad Air的LCD螢幕存在殘影感與對比度劣勢。

「iPad Air有變強，反而讓iPad Pro更具存在價值」，壹哥直言，在蘋果執行長庫克（Tim Cook）的精準刀法下，iPad Air與iPad Pro的市場區隔更明顯，追求極致螢幕體驗與完整功能的使用者會更有動力直上iPad Pro，而預算有限的學生與上班族則能在iPadAir獲得最接近旗艦機的「高CP值」AI體驗。

壹哥表示，受記憶體等零組件成本上揚影響，電子產品價格看漲趨勢預計將持續到2030年。蘋果在新款iPad Air上維持了相對穩定的價格，這讓M4版iPad Air成為現階段最具投資價值的選擇。