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歐斯特羅：台灣引領AI轉型 對Google創新策略至關重要

中央社／ 台北19日電

Google深耕台灣20年，與在地生態系緊密結合，打造出美國以外最大的硬體研發基地。Google資深副總裁歐斯特羅近日來台接受中央社獨家專訪時，高度肯定台灣生態系的貢獻，並強調台灣在引領產業邁向人工智慧（AI）運算轉型的過程中扮演著核心角色，「台灣對我們的全球創新策略至關重要。」

加入Google將滿10年的歐斯特羅（Rick Osterloh），見證了運算技術從行動通訊過渡到AI時代的演進。他目前擔任Google 2024年新成立的「平台與裝置」（Platforms & Devices）部門資深副總裁，掌管Google旗下所有Pixel系列硬體產品，以及Android、Chrome、ChromeOS、Google相簿等軟體與服務。

接受專訪當天，歐斯特羅穿著灰色西裝外套、頂著招牌白髮，現身板橋硬體裝置研發辦公大樓，特別提到了與HTC（宏達電）的深厚淵源。

他回憶，Google在2017年宣布與HTC達成協議，並於2018年完成交易，雖然距今已8年，但那次合作奠定了今天Google台灣強大的硬體研發基礎。

歐斯特羅說，Google台灣團隊已在板橋兩棟專屬建築中運作，成為Google全球營運中極其重要的一部分。這裡開發的產品例如Pixel手機及智慧居家設備，都是供應全球市場的創新結晶。

看著台灣團隊從早期在台北101的一小群成員，擴展到如今能支援行動裝置、Android、ChromeOS、智慧家居及晶片運作的龐大規模，他不禁讚嘆台灣團隊的成長力量令人驚艷。

歐斯特羅認為，在未來10年的AI運算版圖中，台灣扮演著「核心角色」（Central Role）。Google在台灣開發全球通用的產品，還有像聯發科、台積電等令人驚嘆的合作夥伴，「他們讓我們的產品變得卓越，台灣對我們的全球創新策略至關重要。」

一起接受採訪的Google硬體副總裁彭昱鈞說，Google採取「全堆疊」策略，台灣的生態系完美契合這一點。其中一項優勢是地理距離，台積電、聯發科與Google台北辦公室的距離非常近且文化相通，這讓協作效率極高，也是Google持續投資台灣、團隊規模不斷擴大的原因。

定義「AI原生」 從App驅動轉向代理人協作

針對市場熱議的「AI原生」（AI-Native）裝置，歐斯特羅認為，AI並非為了取代原有的拍照、網頁瀏覽等功能，而是在維持及改進日常體驗的同時，加入全新的AI原生能力，「這需要重新思考整個系統，從使用者如何與其互動，一直到支援它的技術。」

他說，第一波AI運算浪潮正透過在既有系統中增加大量功能來改變核心運算體驗。例如Google推出的「Gemini任務自動化」能執行代理式工作流程，協助使用者自動完成Uber叫車等流程。

這意味著使用者將從過去手動操作模式，轉向更自然的互動新時代。歐斯特羅表示，「它（互動）會變得越來越自然、容易，就像你與另一個人互動一樣。」

全堆疊AI策略 打造有溫度的「個人化智慧」

歐斯特羅強調，Google的優勢在於能涵蓋應用程式、AI模型、底層技術與自研晶片的獨特「全堆疊」（Full Stack）方法。這種整合讓Google能在Gmail、Android及Chrome等不同平台上，提供一致的AI體驗。

他說，「Google擁有獨特的方法，我們是唯一涵蓋所有這些不同層面的公司，這在轉向AI驅動的運算世界時是一個巨大的優勢。」

為了讓互動更貼近人性，Google今年初在美國推出了「個人化智慧」（Personal Intelligence）功能，4月15日起在台灣上線，透過理解使用者在Gmail、相簿等服務中建立的長期關係，AI能夠提供最符合個人需求的客製化回應。

歐斯特羅認為，AI應該在不同裝置間具備共享的脈絡與記憶，如同與親近同事共事一樣，「如果你與親近的同事持續對話，他們隔天不會忘記討論過的內容，Gemini也應該這樣運作。」

展望未來，歐斯特羅指出，這場AI變革的規模，可能比1995年網際網路興起或20年前行動通訊革命時更巨大。Google的策略是與生態系夥伴合作，服務各種價格帶的使用者，「我們希望透過Android服務每一個人」。

回顧Google在台灣發展的里程碑，2006年在台北101大樓成立第1間辦公室，2008年全球首款Android手機T-Mobile G1（HTC Dream）在台灣誕生， 2017年宣布延攬參與打造Pixel手機的HTC團隊成員，2021年Google啟用板橋第1棟硬體裝置研發辦公大樓，2024年啟用第2棟，2025年成立美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心。

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