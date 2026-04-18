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國科會《2026未來科技獎》徵件啟動 即日起至5月17日受理報名
為展現台灣前瞻科研實力並落實國家戰略布局，年度盛事「未來科技獎」即日起至今年5月17日止受理線上報名。獎項旨在盤點受國科會、中央研究院、教育部、運動部與衛生福利部等部會補助之計畫成果，透過「技術創新性」、「產業應用性」評選指標挖掘頂尖及創新科研成果，誠摯邀請受補助之學研團隊踴躍報名，共同角逐榮譽並爭取技術落地的關鍵契機。
國科會表示，2026年度徵件範疇對接國家發展戰略，涵蓋自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技、人工智慧應用、先進材料與化工、半導體與光電通訊、生技與新藥、醫材及人文科技應用等八大領域。獲選技術將於今年9月17日至19日於台北世貿一館舉辦之「台灣創新技術博覽會（TIE）-未來科技館」中隆重展出，透過實體展示與現場媒合活動，協助團隊精準對接國內外產業專家與創投資源，是創新技術曝光與尋找合作機會的最佳舞臺。
國科會表示，獲獎技術除獎金與現場展示及頒獎表揚外，更投入多元加值資源，包含提供海外活動參與機會以拓展國際合作商機。此外，為促成學研技術與產業研發接軌，將鏈結產學合作或科研創業計畫等計畫資源，協助技術走向市場，實現技術的產業價值，強化創新研發成果與市場需求的合作。
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