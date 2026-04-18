國科會《2026未來科技獎》徵件啟動 即日起至5月17日受理報名

為展現台灣前瞻科研實力並落實國家戰略布局，年度盛事「未來科技獎」即日起至今年5月17日止受理線上報名。獎項旨在盤點受國科會、中央研究院、教育部、運動部與衛生福利部等部會補助之計畫成果，透過「技術創新性」、「產業應用性」評選指標挖掘頂尖及創新科研成果，誠摯邀請受補助之學研團隊踴躍報名，共同角逐榮譽並爭取技術落地的關鍵契機。

國科會表示，2026年度徵件範疇對接國家發展戰略，涵蓋自然及永續科技應用、綠能環保與淨零科技、人工智慧應用、先進材料與化工、半導體與光電通訊、生技與新藥、醫材及人文科技應用等八大領域。獲選技術將於今年9月17日至19日於台北世貿一館舉辦之「台灣創新技術博覽會（TIE）-未來科技館」中隆重展出，透過實體展示與現場媒合活動，協助團隊精準對接國內外產業專家與創投資源，是創新技術曝光與尋找合作機會的最佳舞臺。

國科會表示，獲獎技術除獎金與現場展示及頒獎表揚外，更投入多元加值資源，包含提供海外活動參與機會以拓展國際合作商機。此外，為促成學研技術與產業研發接軌，將鏈結產學合作或科研創業計畫等計畫資源，協助技術走向市場，實現技術的產業價值，強化創新研發成果與市場需求的合作。

詳細徵件須知及報名方式請至未來科技館網站或未來科技館粉絲專頁查詢，歡迎計畫團隊踴躍報名，共創技術與產業新局。