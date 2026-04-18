2026台積心築藝術季以《慾望城國》揭幕 明年將隨擴廠腳步跨足海外

台積電（2330）文教基金會舉辦「2026台積心築藝術季」邁入第23屆，今年以「召喚浪漫」為主題，期盼在AI世代，返回人心，領略德意志浪漫主義的精髓。時隔20年，台積電文教基金會以《慾望城國》作為藝術季開幕大戲，邀請朱柏澄及黃若琳作為第三代傳承者再登東門城，展現經典的魅力。

開幕記者會於新竹東門城舉行，台積電文教基金會董事長曾繁城、新竹市市長高虹安、新竹縣政府副縣長徐元棟、牛耳藝術藝術總監牛效華、國家交響樂團執行長郭玟岑、創造焦點當代馬戲團團長李仕洋，以及當代傳奇劇場京劇大師吳興國、行政總監林秀偉及京劇天后魏海敏齊聚，共同揭開台積心築藝術季序幕。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，向德國浪漫主義致敬。18世紀末，當歐洲「啟蒙時代」極致理性盛行之時，德國卻掀起一場深刻的哲學與美學風潮，呼喚人們向內探詢靈魂、向外共鳴自然，這種浪漫主義精神迄今依然深刻影響著世界。曾繁城強調，當我們走進劇場，透過音樂或是戲劇的向外觀看，同時也是對心靈世界的向內凝視，尋回我們與世界和諧的節奏。為了貫穿主題，在藝術季中策劃了系列講座，邀請萬壹遵、朱家安、楊尹瑄及吳億偉等名家，透過文學、哲學、繪畫及格林童話，多角度剖析浪漫主義對現代人內在世界的深遠影響。

除了經典戲曲之外，古典音樂在今年的心築藝術季也是焦點。牛耳藝術藝術總監牛效華指出，在台積電文教基金會的邀請下，德國百年樂團萊比錫布商大廈管弦樂團將在台南演出舒曼《春天》交響曲及華格納歌劇《女武神》第一幕；指揮大師尼爾森斯集結拜魯特聲樂家─男高音克勞斯・佛洛里安・沃格特、女高音莎拉・韋格娜以及男低音維塔利・科瓦廖夫所呈現的《女武神》將是台灣睽違二十五年再次由國際樂團演出華格納歌劇，此將為南台灣2026年最重要的藝文盛事。鋼琴女神王羽佳也將在衛武營國家藝術文化中心首次演出，這也是心築藝術季首度延伸至高雄。國家交響樂團執行長郭玟岑則補充說，國家交響樂團是台積電文教基金會長期推廣古典音樂的夥伴，除了培育指揮及作曲人才的「樂無界」教育計畫，國家交響樂團與音樂總監準·馬寇爾攜手小提琴家史坦巴赫演出布拉姆斯小提琴協奏曲，下半場則帶來舒曼：降B大調第一號交響曲《春》，作品38；曾獲姚阿幸小提琴大賽優勝的德國小提琴家史坦巴赫，將以精湛的琴技，重現布拉姆斯題獻給姚阿幸的經典小提琴協奏曲，為心築藝術季留下浪漫主義美學的註腳。

為了提供青年優秀的藝文團隊更多的展演舞台，藝術季特別籌劃了社區營造系列，以此引介優秀的社區藝文團隊，讓民眾看見他們的精彩。台中創造焦點當代馬戲團團長李仕洋說，台積心築藝術季深耕多年，對於台灣藝文生態影響甚鉅，今年首次獲邀，深感榮幸。此次劇團參與藝術節的劇作為《小丑八怪》，改編自知名安徒生童話《賣火柴的小女孩》，透過雜耍、高空表演及戲劇，希望傳遞給大眾夢想與溫暖。

2026台積心築藝術季「召喚浪漫」自4月18日至7月5日，融合京劇、布袋戲、音樂、社區營造及主題講座，共計四十八場演出。邀請社區民眾細看靈魂腳步，感受藝術家熾熱情感，共同召喚浪漫。相關活動內容、時間場次、地點及購索票資訊，均已公告於藝術季網站中，有興趣的民眾上網查詢關鍵字「2026台積心築藝術季」，網址為www.tsmc-foundation.org/art-festival。