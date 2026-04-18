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MacBook Neo賣爆 鴻海、廣達樂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

國外科技媒體9to5Mac發布文章指出，蘋果MacBook Neo在全球市場賣爆，產品已排期至5月發貨，翻轉第2季個人電腦（PC）產業傳統淡季，蘋果迅速調整生產計畫。2026年出貨目標從最初500至600萬台，上調至1,000萬台。鴻海（2317）與廣達兩大供應商本季PC相關產品業績可望淡季不淡。

目前美英等國的蘋果官網都顯示MacBook Neo在大部分市場發貨時間已排到5月，256GB和512GB規格的各種顏色，最早也要等到5月1至8日發貨。蘋果中國大陸官網顯示MacBook Neo訂單排期約在5月7日到14日。

蘋果執行長庫克之前表示，MacBook Neo創下「首次購買Mac用戶數量最高的一周」紀錄，成為拓展用戶群體的關鍵產品。蘋果營運長沙比·汗（Sabih Khan）3月下旬到訪鴻海深圳的觀瀾廠與成都廠，深入瞭解iPhone 17e與MacBook Neo兩大產品生產狀況。

鴻海3月營收8,037億元，月增34.9%，主要是「電腦終端產品類別」與「消費智能產品類別」受惠於2月春節基期低及新品上市，月對月表現強勁成長。鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海消費智能產品組合以高單價機種為主，即使大環境有缺貨漲價和景氣議題，觀察影響相對有限，原來的需求沒有改變，今年消費智能產品業績將顯著成長。

廣達3月筆電出貨530萬台，月增1.65倍，年增8.16%；第1季筆電出貨1,000萬台，季減8.26%，年減7.41%。

廣達指出，原先預期第1季筆電出貨將季減超過兩成，但3月受惠季底拉貨效應，加上客戶新品評價表現佳，筆電出貨優於預期。

中國大陸 庫克 廣達

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