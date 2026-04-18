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OpenAI傳採用美新創晶片 三年砸200億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉尹慧中／綜合報導

美國科技媒體The Information報導，人工智慧（AI）巨擘OpenAI將在未來三年支付逾200億美元給加州新創公司Cerebras，使用以Cerebras晶片驅動的伺服器，並可望取得Cerebras的股權。OpenAI承諾逾200億美元支出，是雙方先前協議的兩倍。

根據協議，OpenAI將獲得購買Cerebras少數股權的認股權證，未來三年總支出若達300億美元，可能意味認購約10%的Cerebras認股權。OpenAI也同意提供約10億美元資金，協助Cerebras建設用於運作自家AI產品的資料中心。OpenAI未回應置評請求，而Cerebras則拒絕置評。

OpenAI新策略，合作夥伴鴻海有望受益，Cerebras晶片代工廠台積電也將受惠訂單挹注。台積電日前法說會宣布3奈米製程大擴產計畫，因應來自AI資料中心與高效能運算（HPC）領域的爆發性需求。鴻海董事長劉揚偉之前表示，OpenAI以現有AI資料中心架構，遭遇到很多問題，雙方正架構下世代AI資料中心。

路透指出，這筆交易凸顯出產業對算力的需求持續攀升，尤其是「推論」算力。OpenAI試圖在AI競賽中拉開差距，並足日益成長的需求。OpenAI年初才宣布未來三年向Cerebras採購多達750千瓩（MW）算力，交易價值超過100億美元。

Cerebras目標在今年第2季掛牌，與OpenAI的合作將是一大助力。外媒報導，Cerebras估值近期為231億美元，計劃下個月進行募資，目標籌資30億美元，使公司估值達到約350億美元。

Cerebras成立於2015年，以其晶圓級引擎晶片知名，並與輝達（NVIDIA）等AI晶片製造商競爭。OpenAI執行長奧特曼也是Cerebras的早期投資人之一。

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