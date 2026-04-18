史丹福大學發布報告 台積包辦先進AI產品生產

史丹福大學公布「2026年人工智慧（AI）指數」報告，台積電（2330）幾乎包辦所有先進AI晶片生產，展現在全球AI硬體供應鏈核心地位。台灣的AI技術研發擁有鄰近優勢，民眾的AI採用率穩步提高，但AI衝擊22-25歲的軟體開發人員就業率比2024年下滑近20%。

史丹福大學第九度發布人工智慧指數（AI Index）報告，強調台灣的經濟數據和供應鏈關鍵地位，幾乎每一組先進AI晶片都來自台積電。

根據報告，台灣在AI技術研發也擁有專利技術鄰近性的優勢，因為台灣的AI專利組合與美國和中國大陸這兩個領先基準點，都有高度鄰近性，台灣的AI創新路徑與全球主流趨勢緊密結合。

史丹福大學把台灣企業的AI採用部分，統整到涵蓋台港澳的大中華區。報告顯示，88%的大中華區企業受訪者表示，其組織去年在至少一個事業面向使用AI，高於前年的75%。去年世界各地機構的AI採用率是88%，也高於前年的78%。

台灣的工業機器人安裝量成長也表現搶眼。台灣2024年共安裝5,800台工業機器人，為全球第七，中國大陸以29.5萬台的安裝量稱霸全球。