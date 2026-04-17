世界先進12吋廠調整付台積電授權金至1.6億美元

近期有網友分享曼谷通往北碧府動物園的高速公路上，出現與台灣國道極為相似的電子收費門架。遠通電收今(17)日表示，與子公司遠拓國際泰國有限公司（下稱遠拓泰）攜手泰國BGSR聯營集團，為泰國M81城際高速公路（邦耶─北碧府）打造的M-Flow多車道自由流電子收費系統已正式通車營運，象徵曼谷至北碧府「一日生活圈」正式成形，更是ETC台灣隊成功助攻泰國，推動高速公路跨入數位轉型新里程碑的具體實踐。

2026-04-17 14:14