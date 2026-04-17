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世界先進12吋廠調整付台積電授權金至1.6億美元
晶圓代工廠世界（5347）先進今日公告補充說明公司董事會同意本公司及子公司VSMC向台灣積體電路製造(股)公司取得無形資產 (對應原113/06/26公告)，相關12吋廠取得台積電（2330）技術並調整總授權金為1.6億美元。
世界先進原先公告公司董事會同意本公司及子公司VSMC向台灣積體電路製造(股)公司取得無形資產。交易數量為130nm~40nm BCD等7項技術授權，原先金額為1.5億美元。
世界先進今日說明，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」相關規定，調整原公告之授權金額，增加1,000萬美元，調整後總授權金額為1.6億美元。本年度本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算增加1,000萬美元係因應12吋產線實際營運需求所致。
另外世界先進今日也公布公司董事會決議變更民國一一五年5月28日股東常會召集事由，新增核准發行民國一一五年限制員工權利新股案。
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