AI詐騙與深偽風險升溫 資安業者：家庭成防護新場景

隨著人工智慧（AI）工具快速融入日常生活，詐騙與資安威脅也出現變化。資安業者指出，深偽（Deepfake）與生成式AI使詐騙手法更難辨識，且家庭成員間對AI風險的認知差異擴大，因此「家庭」逐漸成為資安防護的新場景。

趨勢科技近期宣布推出消費性事業群新品牌TrendLife，並觀察AI正改變家庭的數位使用型態，資安防護需求也從過去以個人為主，逐步延伸至家庭情境。

趨勢科技今天接受中央社記者採訪表示，面對AI帶來的資安衝擊，有兩個顯著趨勢與改變，其中之一是威脅型態出現質變。

趨勢科技表示，AI讓真偽界線變得模糊，詐騙手法更加多元且快速演化。從深偽技術生成的假名人投資影片、假檢警通話，到高度擬真的語音與影像，讓傳統辨識方式逐漸失效。AI工具也讓攻擊「規模化與產業化」，過去需大量人力的詐騙行為，現在可被快速複製與擴散。

另一項趨勢是家庭內部認知落差正擴大。趨勢科技指出，年輕世代在AI環境成長，雖然具備更高工具使用能力，但也可能減少獨立判斷的養成；而年長族群面對的是一個更複雜、由AI驅動的資訊環境，使得詐騙與錯誤資訊更難辨識。

趨勢科技指出，AI資安威脅已帶來許多具體的影響，包括詐騙手法更難辨識，如利用AI深偽技術製作假名人投資影片、假專家背書，或模擬檢警單位進行詐騙，這類案例在台灣持續發生，且成功率明顯提升。

此外，攻擊規模也快速擴大。AI讓詐騙內容可以被大量生成與複製，從訊息、語音到影像，都能快速客製化，形成更具效率的詐騙產業鏈。

趨勢科技表示，未來資安防護將從單一裝置或個人防護，轉向跨裝置、跨成員的整合型應用，並規劃在今年下半年推出以家庭為核心的AI工具。